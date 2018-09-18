Клиника в Берлине: Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен

Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен, об этом сегодня заявил представитель клиники в Берлине. Врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая попала в организм пациента.

Состояние больного улучшилось.

Верзилов был доставлен в Германию в минувшую субботу. Врачи в Москве не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Предполагалось, в частности, предынсультное состояние.