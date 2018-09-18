Клиника в Берлине: Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен
Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен, об этом сегодня заявил представитель клиники в Берлине. Врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая попала в организм пациента.
Состояние больного улучшилось.
Верзилов был доставлен в Германию в минувшую субботу. Врачи в Москве не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Предполагалось, в частности, предынсультное состояние.
Комментарии11
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azotur 18 сентября 2018 | 12:42
"Понятно это все англичане, они спецы по травле народа."
polba 18 сентября 2018 | 12:45
azotur: Та ни.... просто дилер дурь дерьмом разбодяжил.
dataan 18 сентября 2018 | 12:47
polba: Петруха наверно курочки отведал из ********** своей подруги. Ей наверно проверится. надо. :)))))))
kottigr1 18 сентября 2018 | 12:45
azotur:
Злой, Кремлевский старичок в терроризме "Новичок"..
glock09 18 сентября 2018 | 12:56
azotur: Да нет. Верзилов специально сам хлебнул "Новичка", чтобы насолить Путину, подставить ГРУ и ФСБ. Очень непатриотичный поступок.
timwlad89 18 сентября 2018 | 12:50
Клиника в Берлине: Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен
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Вот господа в студии первого канала на передаче время покажет,как только закончили делать обязательные прививки населению,так подставили всё население всем инфекционным болезням которые есть.
Интеллигентам театральной власти денег не хватает на театры и на театральные посещения и потому пусть население вымирает,всё одно для посещения театров нужна избранная публика .Театр не для народ.
Так что господа,дворянская партийная власть деятелей искусств это власть нацистов с идеологией на всех не хватает.
Так что исполнительная и законодательная власть которую создают нацисты во власти в стране специально саботируют образовательное и соответственно профессиональное и медицинское образование.
Так что госпожа Стриженова,ваши коллеги интеллигенты либералы сознательно распространяют вирусы не проводя как ранее с 1950 годов поголовные прививочные мероприятия всему населению против всех инфекционных заболеваний.
На всех не хватает.
Фармацевтика просто делает деньги произведя специально не эффективные препараты.
Эти программы по медицинскому холокосту через правозащитные и прочие якобы гуманитарные программы по развитию через гомосексуальный и педофильный разврат вирусные болезни и финансировал Рокфеллер и Ротшильды с фондами Сороса и Конрад-Аденаура .
Специально политиков законодательные собрания и в исполнительную власть проводили гомосексуалистов и педофилов.
Так что госпожа Стриженова,это твоя родня по социальному сословию все наёмные убийцы прикрывшись гуманитарными лозунгами о свободах.
sg100 18 сентября 2018 | 12:52
Дилетанты )) Отвезите его в Солсбери и положите на скамейку. Первый же приехавший медик не только определит тип отравляющего вещества, но и тут же назовет виновную в отравлении Россию.
ЗЫ Нах этого педика было бы так изощренно травить? Вышел из гей-бара и пропал.. Где он? Да хз, пусть правозащитники вон по мск бегают и ищут. Мало ли бомжей пропадает бесследно.
Если сейчас еще и дойчи начнут санкции лепить за это уебище, то это будет полный цирк. Это будет означать что янкели решили для себя что достигли цели и западное общество достаточно зомбировано и его можно кормить любой бредятиной..
koltak76_ 18 сентября 2018 | 12:57
Хорошо, что вырвали его из рук наших врачей..
Теперь у него есть шанс!
ivfn 18 сентября 2018 | 13:01
koltak76_:
// Теперь у него есть шанс!//
--Доктор ,я буду жить?
--А смысл?
nina2157 18 сентября 2018 | 13:07
koltak76_:
// Хорошо, что вырвали его из рук наших врачей...//
Договаривайте уже - врачей-убийц!
Раз режим кррровавый, значит и врачи-убийцы.
Пытливый ум либерала смотрит в корень. :-(((
malinskii 18 сентября 2018 | 13:38
травить разучились?