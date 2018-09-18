Место падения российского самолета Ил-20 в Средиземном море уже обнаружено
Части самолета и фрагменты тел погибших уже подняты на борт российских кораблей, участвующих в поисковой операции. Так утверждают в Министерстве обороны. Погибли 15 военнослужащих.
Москва обвиняет в произошедшем Израиль, который предупредил о своем ударе по сирийской провинции Идлиб всего за минуту. В результате российский самолет был сбит сирийскими силами ПВО.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил своему израильскому коллеге о том, что израильские летчики действовали безответственно.
Ситуация с российским Ил-20, сбитым комплексом сирийских ПВО, требует правовой оценки Министерством обороны и Министерством иностранных дел РФ. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Минобороны и МИД проанализируют, исходя из сложившейся ситуации, и выскажут свои решения, в том числе решения, которые могут быть приняты, исходя из нашего международного права и нашей работы в рамках оказания помощи, поддержки Сирийской Арабской республике по борьбе с международным терроризмом», — сказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что комплекс ПВО Сирии работал по целям из-за «незаконного обстрела территории республики как авиацией Израиля, так и французскими крылатыми ракетами». «Все эти незаконные действия и коалиции и отдельно взятых стран привели к большой серьезной трагедии, за которую расплачивается Россия», — считает член СФ.
Клинцевич добавил, что ситуация «крайне серьезная», и вина за случившееся лежит на израильских ВВС, которые «пусть и непреднамеренно своими действиями спровоцировали эту трагедию», не предупредив российский самолет, который «был на обычном дежурстве, планово летал» в этом районе и не знал о предстоящей работе вооруженных сил Израиля в данном районе.
В то же время, как считает член СФ, случившееся вряд ли негативно скажется на отношениях России с Израилем или Турцией (в свете недавней встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по вопросу создания демилитаризованной зоны). «Все понимают, что это произошло непреднамеренно и связано с алгоритмом работы системы противовоздушной обороны. Такой пример знаем и со сбитым над Черным морем украинскими вооруженными силами нашего самолета», — сказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что именно «тщательный разбор случившегося и координация действий на территории Сирийской Арабской республики» позволят избежать повтора подобных инцидентов в будущем.
Комментарии60
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cypher 18 сентября 2018 | 13:10
Ил-20 - самолёт радиоэлектронной разведки. Кто и о чем его должен "предупреждать"?!
ly4_sveta 18 сентября 2018 | 13:40
cypher: Хотел устроить помехи, нагло влезая не в своё дело.
Ну, и устроил... Там у Израиля такие технологии, что этому
старью и не снилось, и уже никогда не приснится ввиду санкций.
ly4_sveta 18 сентября 2018 | 13:36
«В рамках оказания помощи, поддержи САР по борьбе
с международным терроризмом...» А что, террористы на
самолетах бороздят воздушное пространство Сирии и
окружающей территориии, чтобы на них наводить ПВО и
сбивать? Что-то новенькое от дубоголового и тупорылого
путинского генералитета.