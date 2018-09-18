42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании «SpaceX». Он говорит, что такой полет всегда был его мечтой.

Основатель компании SpaceX Илон Маск подчеркнул, что с учетом множества проектов корпорации, такой источник дохода был полезен для создания ракеты BFR, на которой полетят туристы.

Полет к Луне может состояться в 2023 году. Он продлится от 4 до пяти дней.