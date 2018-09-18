42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны
42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании «SpaceX». Он говорит, что такой полет всегда был его мечтой.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подчеркнул, что с учетом множества проектов корпорации, такой источник дохода был полезен для создания ракеты BFR, на которой полетят туристы.
Полет к Луне может состояться в 2023 году. Он продлится от 4 до пяти дней.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 12:09
Неужели российский миллиардер Усманов не перекупит у японца место в американском космическом корабле?
Чтобы гордо нести флаг Родины и опережать во всём японцев и американцев.
polsan 18 сентября 2018 | 12:22
mikhail_spb_: Для того, чтобы туда слетать, надо иметь лошадиное здоровье !)
kirilka1 18 сентября 2018 | 12:30
polsan: И быть как минимум черепахой, и то, это под вопросом. Одна только человеческая психика не выдержит такой полет, если только в искусственной коме, под препаратами. Не говоря уже о том, что без магнитного поля Земли все настройки полетят к черту. За пределами обитаемой орбиты никто пока не был, даже собаки.