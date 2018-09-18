СКР заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо

Следственный комитет заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», последний написал заявление в правоохранительные органы накануне. Он сообщил, что еще в 2004 году его похитили в центре Москвы.

По факту заявления возбудили уголовное дело, а уже спустя полтора часа задержали бывшего гендиректора ресторана Прага, в доме Заура Марданова провели обыск и допросили, после чего оставили под стражей.

Как считают следователи, организатором похищения был основной владелец АСТ Тельман Исмаилов. Одно время он финансировал концертную деятельность Авраама Руссо.