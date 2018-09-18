СКР заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо
Следственный комитет заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», последний написал заявление в правоохранительные органы накануне. Он сообщил, что еще в 2004 году его похитили в центре Москвы.
По факту заявления возбудили уголовное дело, а уже спустя полтора часа задержали бывшего гендиректора ресторана Прага, в доме Заура Марданова провели обыск и допросили, после чего оставили под стражей.
Как считают следователи, организатором похищения был основной владелец АСТ Тельман Исмаилов. Одно время он финансировал концертную деятельность Авраама Руссо.
Комментарии2
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ansh 18 сентября 2018 | 12:12
Помнится, один из его подельников горланил в малине: Тельман! Ты наш брат!
perectukin 18 сентября 2018 | 12:33
Жаль что не закопал в 2004 году, всем было бы лучше, а главное всем зрителм, которые терпели это убожество распиаренное.