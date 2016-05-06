Клиника в Берлине: Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен
Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен, — об этом сегодня заявил представитель клиники в Берлине. Врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая попала в организм пациента.
Состояние больного улучшилось. Напомню, — Верзилов был доставлен в Германию в минувшую субботу. Врачи в Москве не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Предполагалось, в частности, предынсультное состояние.
Комментарии12
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ukretotakoividskota 18 сентября 2018 | 12:08
Передоз тоже вид отравления, но со слониками.
protoukrop 18 сентября 2018 | 12:27
ukretotakoividskota: Ты думаешь наша власть могла простить, его акцию с выбегом на стадион целой группы в полицейской форме, во время ЧМ ?? ))
vezdehod 18 сентября 2018 | 12:33
Что творится с Россией и куда она катится - это уже ни в какие ворота не лезет.
kara 18 сентября 2018 | 12:10
даже если не найдут,то скажут,что быстро испарилось.типа как с допингом-то что ничего не нашли, это не значит , что не применяли.
им НУЖНО это отравление. вы почитайте что они обещали, если это будет отравление.
да, и зачем высылать личный самолет и помещать в клинику?
mosser 18 сентября 2018 | 12:14
Петров и Баширов опять мимо проходили.
sam2018 18 сентября 2018 | 12:17
Этот Верзила Петров будет использован для усиления санкций против России, даже если установят, что он отправился от перевоза!
glotov 18 сентября 2018 | 12:17
В этот организм какие только субстанции не попадали!..
volgin_iw 18 сентября 2018 | 12:20
Действительно, клиника...
dwon 18 сентября 2018 | 12:30
Что-то кругом у них одни вероятности и ни одной достоверности.
kochar 18 сентября 2018 | 12:32
"...с высокой долей вероятности был отравлен"
___________
То есть отравлен неизвестной субстанцией.
ilsergei 18 сентября 2018 | 12:32
Наши врачи саиые опытные и неподкупные врачи в мире)
buzukin1905 18 сентября 2018 | 12:33
И чего бы этому канадскому дрочилке, зверьку из зоологического музея, взять да и не сдохнуть? Сколько он уже тут говнища напоказ вывалил - пора и чистоту наводить! Пусть королева Лиззи заберет этого козла - она там в Канаде главная? Пфуй, Пьетья, пфуй!