Некоторые документы ФБР по «российскому делу» будут рассекречены

По крайней мере, об этом распорядился президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома потребовал от Минюста предать огласке часть материалов расследования ФБР по поводу вмешательства России в американские выборы 2016 года.

В частности, президент настаивает на раскрытии документов, связанных с выдачей ордера на прослушку своего бывшего помощника в избирательном штабе Картера Пейджа. Полученные в результате той слежки материалы стали одним из оснований для начала масштабного расследования. Глава государства также настаивает на раскрытии переписки бывших сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, экс-руководителей бюро Джеймса Коми и Эндрю Маккейба, касательно «российского дела».

Согласно указу Трампа документы должны быть обнародованы «без редактуры». Источники Fox News в конгрессе говорят, что поскольку материалов много, сложно сказать, когда именно они будут опубликованы.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила требование президента соответствующими запросами от нескольких комитетов конгресса.