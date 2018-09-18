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12:00, 18 сентября 2018

Российское Минобороны обвинило Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии

По версии военного ведомства, израильские летчики подставили самолет под удар сирийских ПВО.

Самолет Ил-20, накануне вечером возвращавшийся на авиабазу Хмеймим, был сбит ракетой комплекса С-200, в результате погибли 15 российских военнослужащих. По данным Минобороны, в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Они использовали российский самолет для прикрытия и подставили его под удар ПВО Сирии. В ведомстве пояснили, что Израиль не предупреждал командование российской группы войск о своей операции и опасная ситуация была создана намеренно. «Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия» — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российский Ил-20 упал в Средиземное море, сейчас в районе крушения проходит поисковая операция. На борт российских кораблей подняты обломки самолета, а также фрагменты тел погибших и их личные вещи.

Министры обороны России и Израиля уже обсудили инцидент с Ил-20 по телефону. Израильские официальные лица пока не комментируют произошедшее публично.

Комментарии

90

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ka_mate 18 сентября 2018 | 12:20

Рано или поздно что то подобное должно было произойти.

progulkin 18 сентября 2018 | 12:23

Израильский картофель и перцы в опасности, российские потребители их пару месяцев не увидят!

huyt 18 сентября 2018 | 12:26

progulkin: Всё к этому идёт. А то, что уже есть на овощных складах раздавят бульдозерами.

alex55 18 сентября 2018 | 12:21

Помнится что-то похожее уже было - про использование самолета для прикрытия работы истребителя. Вроде как под Донецком, вроде как малазийский Боинг и вроде как украинский МиГ-29... Странно, что за четыре года наши доблестные вояки не придумали других объяснений за сбиваемые ими по ошибке самолеты.

vitalit 18 сентября 2018 | 12:22

вот еще и с Израилем разгафкаемся.

Дорого нам этот мусульманин стоит.

profi1962 18 сентября 2018 | 12:23

Так предупредили за одну минуту или не предупреждали?

shmuel63 18 сентября 2018 | 12:32

profi1962: Предупреждали. За минуту, потому, что в наших краях подлетное время - считанные минуты. А вот почему самолет радиоэлектронной разведки (!), который, собственно, и следит за Израилем, не засек взлет нащих самолетов?

tararabumbia 18 сентября 2018 | 12:23

с-200 что-то израильское уже сбили ? и если да, то когда

haltttttt 18 сентября 2018 | 12:23

Асад, как ты мог.... опять удар в спину. Ну. свалим всё нв евреёв, которые выпили всю воду и воздухом закусили. Им не привыкать.

chimp2013 18 сентября 2018 | 12:24

Ага.Русский самолет сбили сирийцы, а виноват Израиль. А где и когда евреи не виноваты? Кстати, еще неизвестно, летчиками кто были. В Израиле есть летчики эфиопы, друзы, черкесы да и русские и украинские христиане.
Если у Либермана нервы выдержат, то он Израиль как и раньше плюнет на угрозы в свою сторону и продолжит мочить иранцев в Сирии. Всем другим не надо подставляться под пули.

tks 18 сентября 2018 | 12:26

Чем дальше, тем МО всё дебильнее. Сирия сбила, а виноват Израиль. Замечательно.

zolingen 18 сентября 2018 | 12:26

Ну ясное дело- все вокруг виноваты.

timwlad89 18 сентября 2018 | 12:28

Российское Минобороны обвинило Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии
По версии военного ведомства, израильские летчики подставили самолет под удар сирийских ПВО.
Они использовали российский самолет для прикрытия ...
------------
Ну вот господа,Израиль сам себя слил,сдал,подписался под признанием по поводу того кто сбил на Украине пассажирский самолёт Боинг МР 17.
Так ,что так же запустили украинский штурмовик под прикрытие пассажирского самолёта и саданули ракетой так как отражающая поверхность у Боинга намного больше чем у мира СУ 24, как и случае ИЛ 20 по сравнению Ф 16 и сбили Боинг как сбили ИЛ -20 обвиняя при этом другую сторону.
Говорилось же не раз,везде где убийства с политической провокацией ,значит там еврейские носы с ушами торчат.

(комментарий скрыт)

riots 18 сентября 2018 | 12:29

Я бы на месте МО постеснялся таким вот образом на весь мир заявить о собственной некомпетентности. Мягко говоря.

vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 12:31

"Израиль — это убежище для евреев из капиталистических стран, а советских евреев это не касается"
Илья Эренбург, газета "Правда" от 21 сентября 1948 года.

(комментарий скрыт)

don_ballon 18 сентября 2018 | 12:32

Безыменский, кажется, написал, по другому поводу:
Он сам горбат,
Стихи его горбаты.
Кто виноват?
Евреи виноваты.

На самом деле, вопрос не в самом эксцессе, а за что и за кого погибли 15 человек, граждан России.

gru_shnik 18 сентября 2018 | 12:33

Снова российская ракета ,как и с Боингом. Это уже не совпадение а закономерность

danmestari 18 сентября 2018 | 12:34

Ну, да, конечно. Израиль виноват. Виноват в том, что умеет воевать. Виноват в том, что дорожит жизнью каждого своего гражданина. Виноват в том, что ведет боевые действия в зоне своих государственных интересов. И только плешивый, по прихоти которого грохнули очередных российских парней, непонятно, что забывших в Сирии, не виноват ни в чем.

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