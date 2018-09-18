Российское Минобороны обвинило Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии

По версии военного ведомства, израильские летчики подставили самолет под удар сирийских ПВО.

Самолет Ил-20, накануне вечером возвращавшийся на авиабазу Хмеймим, был сбит ракетой комплекса С-200, в результате погибли 15 российских военнослужащих. По данным Минобороны, в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Они использовали российский самолет для прикрытия и подставили его под удар ПВО Сирии. В ведомстве пояснили, что Израиль не предупреждал командование российской группы войск о своей операции и опасная ситуация была создана намеренно. «Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия» — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российский Ил-20 упал в Средиземное море, сейчас в районе крушения проходит поисковая операция. На борт российских кораблей подняты обломки самолета, а также фрагменты тел погибших и их личные вещи.

Министры обороны России и Израиля уже обсудили инцидент с Ил-20 по телефону. Израильские официальные лица пока не комментируют произошедшее публично.