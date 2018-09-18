Телесериал «Игра престолов» стал обладателем премии Эмми и главной категории

Он признан лучшим драматическим сериалом на церемонии, прошедшей в Лос-Анджелесе. Таким образом «Игра престолов» обошла «Корону», «Американцев», «Мир дикого Запада» и «Рассказ служанки».

Сериал был выдвинут в семи номинациях, но в итоге одержал победу в двух. Премия «Эмми» досталась актеру Питеру Динклейджу за лучшую мужскую роль второго плана.