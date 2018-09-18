А Москве открылась международная научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского
А Москве открылась международная научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. О чем будут говорить эксперты расскажет Мая Пешкова.
Конференция проходит в Институте мировой литературы РАН.
Комментарии2
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kryimzdick 18 сентября 2018 | 11:37
Собственно, безграмотный бугай с чудовищными сексуальными предпочтениями и суицидом. Чего там изучать? Как слесарь Гусев в новую квартиру въехал?
volgin_iw 18 сентября 2018 | 12:13
kryimzdick: Дело вкуса, некоторым, например, нравится либеральный поэт Говнюша.