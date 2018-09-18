Z Архив новостей новости
5 14 6 647
11:30, 18 сентября 2018

Акция в поддержку крымских татар пройдет сегодня в Петербурге

Оппозиционеры выйдут на Невский проспект.

Акция проходит 18 числа каждого месяца в форме одиночных пикетов. Их участники держат крымско -татарские флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследования татар в Крыму. Как говорят активисты, цитирую, «они выходят, чтобы не позволить забыть о геноциде крымско-татарского народа в советском прошлом, а также — выразить свой протест против лжи и террора в отношении крымских татар в настоящем» КЦ. Также активисты обеспокоены тем, что в обществе, по их мнению, почти ничего не знают о российской государственной политике в отношении крымско-татарского народа. Дату проведения акции ее организаторы выбрали не случайно. 18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли и до мест ссылок не доехали.

Активисты выходят на Невский проспект 18 числа каждого месяца на протяжении почти  двух лет.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vinidbi 18 сентября 2018 | 11:39

А какое отношение крымская татарва, которая в годы ВОВ резала глотки нашим матросам освобождавшим Крым от фашистов- имеет отношение к Санкт-Петербургу???

rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 11:41

Оппозиционеры выйдут на Невский проспект...

Грязноватые оппозиционеры, с душком человеческого говна и жареной рыбы?

echomazy___etnopamoyka 18 сентября 2018 | 11:53

rpmcmurphy: Когда уже начнут санировать Россию от этого пучеглазобородавчатого опподерьма?

huyt 18 сентября 2018 | 12:20

echomazy___etnopamoyka: А когда же разгонят наконец пригожинских троллей с улицы Оптиков?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

kottigr1 18 сентября 2018 | 11:50

vinidbi: В Крыму русские с конца XVIII века и до 1850 года составляли 5% (±1%) населения, а к 1858 году их стало 12% с небольшим. Лишь к 1897 году русские стали составлять треть населения Крыма (и все равно татар было больше), и только к 1917 их стало меньше половины. А большинством они стали лишь после 1944 года, когда Сталин депортировал из Крыма основную часть местного населения.

kottigr1 18 сентября 2018 | 11:55

vinidbi: крымская татарва, которая в годы ВОВ резала глотки нашим матросам
-----------------------------------------------------------------------
Вторая мировая война обошлась крымскотатарскому народу очень дорогой ценой. В этой войне участвовало около 60 тысяч крымских татар, из числа которых более 36 тысяч погибло (более чем каждый второй). Кроме того, 17 тысяч парней и девушек были активистами партизанского движения, 7 тысяч участвовали в подполье. Более 20 тысяч крымских татар были насильно угнаны фашистами в Германию. Сожжены дома и стерты с лица земли 127 крымскотатарских сел и деревень.
Десятки тысяч сыновей и дочерей крымскотатарского народа с оружием в руках защищали честь и независимость отчизны. Тысячи воинов - крымских татар были удостоены высших наград Родины. Сегодня известны имена Героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы. За массовое сопротивление в тылу врага 12 тысяч крымских татар было уничтожено фашистскими карательными отрядами. На всех фронтах Отечественной войны крымские татары показали образцы героизма и стойкости.
Депортация народов — одна из форм политических НАЦИСТСКИХ репрессий в СССР.
Депортациям в СССР подверглось ещё множество этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан: казаки, «кулаки» самых разных национальностей, корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы, поляки, азербайджанцы, курды, ассирийцы, китайцы, русские, иранцы, евреи-ирани, украинцы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, болгары, армяне, хемшины, армяне-«дашнаки», турки, таджики и другие.. При этом многие народы лишились при этом и своих национальных автономий.

kara 18 сентября 2018 | 11:46

Россия за геноцид(не только татар) и извинилась и повинилась и компенсации выплачивает.

unprejudiced 18 сентября 2018 | 11:48

фу какой позор. Проблевался.

polba 18 сентября 2018 | 11:59

".....в ходе которой многие погибли и до мест ссылок не доехали." - Прямая бессовестная ложь.
"...из Крымской АССР вывезено 191 044 лиц татарской национальности В ходе выселения татар арестовано антисоветских элементов 1137 чел , а всего за время операции — 5989 чел Изъято оружия в ходе выселения: минометов — 10, пулеметов — 173, автоматов – 192, винтовок — 2650, боеприпасов — 46 603 шт Всего за время операции изъято: минометов — 49, пулеметов — 622, автоматов — 724, винтовок — 9888, боеприпасов — 326 887 шт" (с) Кобулов.
Из более 191 тысячи переселённых, в дороге умерло от естественных причин 191 (СТО ДЕВЯНОСТО ОДИН) человек.
Согласно данным надзорных органов (а все переселённые, на новых местах строго учитывались и находились под надзором НКВД), до декабря 1947 года умерло чуть более 16 тыс человек (0,08%)... то есть смертность среди переселенцев не превышала СРЕДНЕЙ ПО СССР на 1945-1947 гг.

grazschdanin 18 сентября 2018 | 12:08

18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли и до мест ссылок не доехали.
#
Насчет тех, которые не доехали - не скажу, а вот те, что доехали до Узбекистана, оставили там о себе очень дурную славу. По словам местных приезжие сразу позахватывали хлебные места, расцвело кумовство и коррупция. Да и в быту они оказались паршивыми соседями.
За что купил, за то и продаю. Помнят этих уродов в тех краях.

sab171 18 сентября 2018 | 12:14

grazschdanin: если тебя переселить, тоже начнешь шевелиться

grazschdanin 18 сентября 2018 | 12:34

sab171: "шевелиться" и "притеснять местное население" - это разные вещи. А о них именно такая дурная слава осталась. Это я к тому, что "питерцы" жалеют не обиженных.

glotov 18 сентября 2018 | 12:15

Не очень понятно, для чего поддерживать этническую группу, которую никто не преследует по этническому признаку. Как раз такие действия и порождают местечковый национализм.

volgin_iw 18 сентября 2018 | 12:17

"Активисты выходят на Невский проспект 18 числа каждого месяца на протяжении почти двух лет"

Впервые слышу. Узок круг этих активистов, страшно далеки они от меня....

Самое обсуждаемое

Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1532 6 202889 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Правильный ход Здесь вопрос не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа. Но у Навального и всей его шайки нет совести, нет достоинства, нет гордости, нет Отечества…

5 162 6 33087 11.09
Kнавальный, росгвардия, конфликты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 131 6 11257 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Новости

В Средиземном море пока не удалось обнаружить российский самолёт Ил-20 с 14 военными Он пропал накануне вечером…

5 53 6 5154
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 596 6 64545 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Новости

Париж отрицает свою причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20 Израиль ситуацию не комментирует…

5 58 6 6793
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Состояние права при Путине — хуже, чем при генсеках и императорах Нынешнее состояние правового беспредела не является ни имманентно присущим российскому народу и российскому обществу, ни, естественно, вечным…

5 94 6 34431 11.09
Kистория, право, политика, власть, рф, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23380 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 116 6 15218 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Угрозы — неправильный стиль в диалоге с журналистами Если Система начинает распускать руки из-за обиды, унижения, иронии, карикатуры на себя, шутовской пародии, да, наконец, жесткой критики — то, к чему это может привести в своём логическом развитии?..

5 101 6 42001 11.09
Kнавальный, росгвардия, конфликты, политика, журналисты, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 50 6 7199 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 52 6 7812 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 75 6 11343 13.09
Новости

Минобороны РФ обвинило Израиль в инциденте над Средиземным морем, в результате которого сирийские ПВО сбили ИЛ-20 Израиль от комментариев пока воздерживается…

5 83 6 13393
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87433 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Андрей Родкин общественный деятель, журналист, экс-руководитель пресс-службы «Единой России», один из участников создания ДНР

Честь — не там Можно разоблачать фотки с таскаемыми за волосы девочками, но факт есть факт: даже если она не избита, а селфи делает со смехом — страшно то, что им это интересно: играть в догонялки с ОМОНом…

5 30 6 8760 11.09
Kнавальный, росгвардия, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Минобороны РФ: Ил-20 действительно был сбит комплексом сирийских ПВО, который подставили под удар самолеты Израиля Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля…

5 241 6 62058
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 192371 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 129 6 39326 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 431 6 335854 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 181390 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7271374
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3663246

Сегодня в эфире