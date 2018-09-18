Акция в поддержку крымских татар пройдет сегодня в Петербурге
Оппозиционеры выйдут на Невский проспект.
Акция проходит 18 числа каждого месяца в форме одиночных пикетов. Их участники держат крымско -татарские флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследования татар в Крыму. Как говорят активисты, цитирую, «они выходят, чтобы не позволить забыть о геноциде крымско-татарского народа в советском прошлом, а также — выразить свой протест против лжи и террора в отношении крымских татар в настоящем» КЦ. Также активисты обеспокоены тем, что в обществе, по их мнению, почти ничего не знают о российской государственной политике в отношении крымско-татарского народа. Дату проведения акции ее организаторы выбрали не случайно. 18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли и до мест ссылок не доехали.
Активисты выходят на Невский проспект 18 числа каждого месяца на протяжении почти двух лет.
Комментарии14
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vinidbi 18 сентября 2018 | 11:39
А какое отношение крымская татарва, которая в годы ВОВ резала глотки нашим матросам освобождавшим Крым от фашистов- имеет отношение к Санкт-Петербургу???
rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 11:41
Оппозиционеры выйдут на Невский проспект...
Грязноватые оппозиционеры, с душком человеческого говна и жареной рыбы?
echomazy___etnopamoyka 18 сентября 2018 | 11:53
rpmcmurphy: Когда уже начнут санировать Россию от этого пучеглазобородавчатого опподерьма?
huyt 18 сентября 2018 | 12:20
echomazy___etnopamoyka: А когда же разгонят наконец пригожинских троллей с улицы Оптиков?
kottigr1 18 сентября 2018 | 11:50
vinidbi: В Крыму русские с конца XVIII века и до 1850 года составляли 5% (±1%) населения, а к 1858 году их стало 12% с небольшим. Лишь к 1897 году русские стали составлять треть населения Крыма (и все равно татар было больше), и только к 1917 их стало меньше половины. А большинством они стали лишь после 1944 года, когда Сталин депортировал из Крыма основную часть местного населения.
kottigr1 18 сентября 2018 | 11:55
vinidbi: крымская татарва, которая в годы ВОВ резала глотки нашим матросам
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Вторая мировая война обошлась крымскотатарскому народу очень дорогой ценой. В этой войне участвовало около 60 тысяч крымских татар, из числа которых более 36 тысяч погибло (более чем каждый второй). Кроме того, 17 тысяч парней и девушек были активистами партизанского движения, 7 тысяч участвовали в подполье. Более 20 тысяч крымских татар были насильно угнаны фашистами в Германию. Сожжены дома и стерты с лица земли 127 крымскотатарских сел и деревень.
Десятки тысяч сыновей и дочерей крымскотатарского народа с оружием в руках защищали честь и независимость отчизны. Тысячи воинов - крымских татар были удостоены высших наград Родины. Сегодня известны имена Героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы. За массовое сопротивление в тылу врага 12 тысяч крымских татар было уничтожено фашистскими карательными отрядами. На всех фронтах Отечественной войны крымские татары показали образцы героизма и стойкости.
Депортация народов — одна из форм политических НАЦИСТСКИХ репрессий в СССР.
Депортациям в СССР подверглось ещё множество этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан: казаки, «кулаки» самых разных национальностей, корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы, поляки, азербайджанцы, курды, ассирийцы, китайцы, русские, иранцы, евреи-ирани, украинцы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, болгары, армяне, хемшины, армяне-«дашнаки», турки, таджики и другие.. При этом многие народы лишились при этом и своих национальных автономий.
kara 18 сентября 2018 | 11:46
Россия за геноцид(не только татар) и извинилась и повинилась и компенсации выплачивает.
unprejudiced 18 сентября 2018 | 11:48
фу какой позор. Проблевался.
polba 18 сентября 2018 | 11:59
".....в ходе которой многие погибли и до мест ссылок не доехали." - Прямая бессовестная ложь.
"...из Крымской АССР вывезено 191 044 лиц татарской национальности В ходе выселения татар арестовано антисоветских элементов 1137 чел , а всего за время операции — 5989 чел Изъято оружия в ходе выселения: минометов — 10, пулеметов — 173, автоматов – 192, винтовок — 2650, боеприпасов — 46 603 шт Всего за время операции изъято: минометов — 49, пулеметов — 622, автоматов — 724, винтовок — 9888, боеприпасов — 326 887 шт" (с) Кобулов.
Из более 191 тысячи переселённых, в дороге умерло от естественных причин 191 (СТО ДЕВЯНОСТО ОДИН) человек.
Согласно данным надзорных органов (а все переселённые, на новых местах строго учитывались и находились под надзором НКВД), до декабря 1947 года умерло чуть более 16 тыс человек (0,08%)... то есть смертность среди переселенцев не превышала СРЕДНЕЙ ПО СССР на 1945-1947 гг.
grazschdanin 18 сентября 2018 | 12:08
18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли и до мест ссылок не доехали.
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Насчет тех, которые не доехали - не скажу, а вот те, что доехали до Узбекистана, оставили там о себе очень дурную славу. По словам местных приезжие сразу позахватывали хлебные места, расцвело кумовство и коррупция. Да и в быту они оказались паршивыми соседями.
За что купил, за то и продаю. Помнят этих уродов в тех краях.
sab171 18 сентября 2018 | 12:14
grazschdanin: если тебя переселить, тоже начнешь шевелиться
grazschdanin 18 сентября 2018 | 12:34
sab171: "шевелиться" и "притеснять местное население" - это разные вещи. А о них именно такая дурная слава осталась. Это я к тому, что "питерцы" жалеют не обиженных.
glotov 18 сентября 2018 | 12:15
Не очень понятно, для чего поддерживать этническую группу, которую никто не преследует по этническому признаку. Как раз такие действия и порождают местечковый национализм.
volgin_iw 18 сентября 2018 | 12:17
"Активисты выходят на Невский проспект 18 числа каждого месяца на протяжении почти двух лет"
Впервые слышу. Узок круг этих активистов, страшно далеки они от меня....