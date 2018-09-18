Акция в поддержку крымских татар пройдет сегодня в Петербурге

Оппозиционеры выйдут на Невский проспект.

Акция проходит 18 числа каждого месяца в форме одиночных пикетов. Их участники держат крымско -татарские флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследования татар в Крыму. Как говорят активисты, цитирую, «они выходят, чтобы не позволить забыть о геноциде крымско-татарского народа в советском прошлом, а также — выразить свой протест против лжи и террора в отношении крымских татар в настоящем» КЦ. Также активисты обеспокоены тем, что в обществе, по их мнению, почти ничего не знают о российской государственной политике в отношении крымско-татарского народа. Дату проведения акции ее организаторы выбрали не случайно. 18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли и до мест ссылок не доехали.



Активисты выходят на Невский проспект 18 числа каждого месяца на протяжении почти двух лет.