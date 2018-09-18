Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен
Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен, — об этом сегодня заявил представитель клиники в Берлине. По его словам, состояние больного улучшилось.
Верзилов был доставлен в Германию в минувшую субботу.
Комментарии11
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gregor 18 сентября 2018 | 11:37
Путин ,как говорят в Кремле , попросил бандитов не стрелять , поэтому бандиты травят всех ,кто против воров и жулья .
Так и войдёт в Историю Путин ,как Путин отравитель .
rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 11:38
Участник Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен...
Самострел?
zifirya77 18 сентября 2018 | 11:56
rpmcmurphy: Фи, самострел. Перфоманс!
splin2 18 сентября 2018 | 12:08
rpmcmurphy: самосртел Кремля
volgin_iw 18 сентября 2018 | 12:11
gregor: На наших глазах рождается очередной Лидер Протеста и борец с кровавым режимом.
gregor 18 сентября 2018 | 12:23
volgin_iw:
Проснулся .... однако . Он уже как 18 лет у власти и борется с кровавым режимом ,то Брежнева ,то Горбачёва , то Ельцина ... ,лидер наш ими же и рождённый .
stebinmaku 18 сентября 2018 | 11:42
Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен высокотоксичным ядом хайли-лайкли..
andreyoo 18 сентября 2018 | 11:43
Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен, — об этом сегодня заявил представитель клиники в Берлине.
-- А он не сообщил чем?
"с высокой вероятностью он был отравлен." это же не обязательно Новичек, Полоний или духи Диор.
Это и прокисший борщ, которым его накормила евойная баба. Это и паленая водка, которой его угостили друзья. Это и бадяженый герыч, который ему подогнали недобросовестные дилеры...
kara 18 сентября 2018 | 11:43
да хрен бы его из РФ выпустили! НО, на него потратили кучу бабла и эти деньги надо возвращать, а как?
jetsam 18 сентября 2018 | 12:07
нэвэрю.
слишком мелкая фигура. небось подругу не поделили.
или, по ошибке, утром, вместо импортной овсянки
съел отечественные мюсли из коры дуба.
cromwel 18 сентября 2018 | 12:07
Отравлен или отравился? Немецкие врачи следователи? Они видели как в еду что то подсыпали? А может сам дури ужрался. Сразу ясно для чего повезли на запад чтоб там сообщить что отравили.