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11:30, 18 сентября 2018

Минобороны РФ обвинило Израиль в инциденте над Средиземным морем, в результате которого сирийские ПВО сбили ИЛ-20

Министерство обороны России обвинило Израиль в инциденте над Средиземным морем, в результате которого сирийские ПВО сбили российский самолет ИЛ-20. В сообщении оборонного ведомства России говорится, что израильские военные предупредили Россию об ударе по провинции Латакия за минуту, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. В итоге погибли 15 российских военнослужащих.

Израиль от комментариев пока воздерживается.

Комментарии

99

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guliai_pole 18 сентября 2018 | 11:55

"Израильская, - говорю, - военщина Известна всему свету! Как мать, - говорю, - и как женщина Требую их к ответу!
А.Галич " О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира"

tom_tom 18 сентября 2018 | 11:58

Это же надо уметь, зафигачить русской ракетой руками сирийцев свой самолет, аккурат после пресс конференции о том, как "украинцы" русской ракетой "сбили" малайзийский Боинг. Гггг...

glotze7 18 сентября 2018 | 12:24

tom_tom: Так йо, чай не впервой. Пауэрса так старались сбить, что своего вдребезги-пополам. Бабы исчо нарожают.

moncegorskyi 18 сентября 2018 | 11:56

Cирийцы стрельнули... Израиль виноват...

nf5096004 18 сентября 2018 | 11:57

Звучит красиво! Израиль виноват, что сирийцы сбили российский самолёт.

glotze7 18 сентября 2018 | 12:27

nf5096004: Так если начать пулять пять минут после того, как израильтяне отбомбились и ушли домой, то тут уж кто подвернется...

zkotor 18 сентября 2018 | 11:57

аники воины, сидите дома не смешите мир

vata_putya 18 сентября 2018 | 11:58

ждем новой истерики против израиля по говносми.
редиску запретят

b522 18 сентября 2018 | 11:59

Неужели в этот раз Украина не виновата? очень странно... Мы так привыкли.

rogerrabbit 18 сентября 2018 | 12:01

b522: Неужели в этот раз Украина не виновата? очень странно...

не забегайте вперёд
всё ещё будет

sucher1964 18 сентября 2018 | 12:03

b522: Налицо жидо-масонский заговор. Самое время ждать погромов.

rogerrabbit 18 сентября 2018 | 12:06

sucher1964: Самое время ждать погромов.

старинное средство спасения России

столько раз спасали
правда, так и не спасли

moncegorskyi 18 сентября 2018 | 12:15

b522: Как не виновата Украина?! Скоро нам "эксперты" от Мобороны докажут, что заметили еще украинский "дрон" с желто-блакитным... который подавлял сигналы сирийских ПВО, пока израильтяне бомбили сирийцев, и те по ошибке сбили это дружественное им, крупнокалиберное корыто уже с нашим триколором.

mosser 18 сентября 2018 | 12:18

b522: хохлы валите все во Львов надоели, выгнать всех гасторбайтеров хохлов из Москвы

(комментарий скрыт)

krestianin_067rus Михаил Никитин 18 сентября 2018 | 12:02

Дали обезьяне гранату, а виноват Абрам Израилевич! :))) Весь мир против нас! Даже те, кого мы ведем к лучшей жизн .. Ребят жалко!

sab171 18 сентября 2018 | 12:06

всем три дня смотреть телевизор, гнобить Израиль а подозрительных евреев отправлять в баню, там жирик, он свое дело знает и чтобы Хинштейн не улизнул, военных жаль, служат стране а она усиленно пытается из них сделать героев.

tovarich67 18 сентября 2018 | 12:07

Че там самолет...если в кране нет воды.....

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sucher1964 18 сентября 2018 | 12:12

Friendly fire.

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gotoviy_emigrant 18 сентября 2018 | 12:32

С военной точки зрения,сделано все грамотно. С точки зрения этики ведения боевых действий...Ил-20 это не боевой самолет набитый людьми гражданских профессий

ilsergei 18 сентября 2018 | 12:35

Израиль давно виноват в наших бедах, не понятно, почему мы про них забыли. Странно только как то работает наш купол из с400 над всей Сирией...

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