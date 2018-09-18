Минобороны РФ обвинило Израиль в инциденте над Средиземным морем, в результате которого сирийские ПВО сбили ИЛ-20
Министерство обороны России обвинило Израиль в инциденте над Средиземным морем, в результате которого сирийские ПВО сбили российский самолет ИЛ-20. В сообщении оборонного ведомства России говорится, что израильские военные предупредили Россию об ударе по провинции Латакия за минуту, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. В итоге погибли 15 российских военнослужащих.
Израиль от комментариев пока воздерживается.
Комментарии99
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guliai_pole 18 сентября 2018 | 11:55
"Израильская, - говорю, - военщина Известна всему свету! Как мать, - говорю, - и как женщина Требую их к ответу!
А.Галич " О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира"
tom_tom 18 сентября 2018 | 11:58
Это же надо уметь, зафигачить русской ракетой руками сирийцев свой самолет, аккурат после пресс конференции о том, как "украинцы" русской ракетой "сбили" малайзийский Боинг. Гггг...
glotze7 18 сентября 2018 | 12:24
tom_tom: Так йо, чай не впервой. Пауэрса так старались сбить, что своего вдребезги-пополам. Бабы исчо нарожают.
moncegorskyi 18 сентября 2018 | 11:56
Cирийцы стрельнули... Израиль виноват...
nf5096004 18 сентября 2018 | 11:57
Звучит красиво! Израиль виноват, что сирийцы сбили российский самолёт.
glotze7 18 сентября 2018 | 12:27
nf5096004: Так если начать пулять пять минут после того, как израильтяне отбомбились и ушли домой, то тут уж кто подвернется...
zkotor 18 сентября 2018 | 11:57
аники воины, сидите дома не смешите мир
vata_putya 18 сентября 2018 | 11:58
ждем новой истерики против израиля по говносми.
редиску запретят
b522 18 сентября 2018 | 11:59
Неужели в этот раз Украина не виновата? очень странно... Мы так привыкли.
rogerrabbit 18 сентября 2018 | 12:01
b522: Неужели в этот раз Украина не виновата? очень странно...
не забегайте вперёд
всё ещё будет
sucher1964 18 сентября 2018 | 12:03
b522: Налицо жидо-масонский заговор. Самое время ждать погромов.
rogerrabbit 18 сентября 2018 | 12:06
sucher1964: Самое время ждать погромов.
старинное средство спасения России
столько раз спасали
правда, так и не спасли
moncegorskyi 18 сентября 2018 | 12:15
b522: Как не виновата Украина?! Скоро нам "эксперты" от Мобороны докажут, что заметили еще украинский "дрон" с желто-блакитным... который подавлял сигналы сирийских ПВО, пока израильтяне бомбили сирийцев, и те по ошибке сбили это дружественное им, крупнокалиберное корыто уже с нашим триколором.
mosser 18 сентября 2018 | 12:18
b522: хохлы валите все во Львов надоели, выгнать всех гасторбайтеров хохлов из Москвы
krestianin_067rus Михаил Никитин 18 сентября 2018 | 12:02
Дали обезьяне гранату, а виноват Абрам Израилевич! :))) Весь мир против нас! Даже те, кого мы ведем к лучшей жизн .. Ребят жалко!
sab171 18 сентября 2018 | 12:06
всем три дня смотреть телевизор, гнобить Израиль а подозрительных евреев отправлять в баню, там жирик, он свое дело знает и чтобы Хинштейн не улизнул, военных жаль, служат стране а она усиленно пытается из них сделать героев.
tovarich67 18 сентября 2018 | 12:07
Че там самолет...если в кране нет воды.....
sucher1964 18 сентября 2018 | 12:12
Friendly fire.
gotoviy_emigrant 18 сентября 2018 | 12:32
С военной точки зрения,сделано все грамотно. С точки зрения этики ведения боевых действий...Ил-20 это не боевой самолет набитый людьми гражданских профессий
ilsergei 18 сентября 2018 | 12:35
Израиль давно виноват в наших бедах, не понятно, почему мы про них забыли. Странно только как то работает наш купол из с400 над всей Сирией...