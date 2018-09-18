Минобороны РФ обвинило Израиль в инциденте над Средиземным морем, в результате которого сирийские ПВО сбили ИЛ-20

Министерство обороны России обвинило Израиль в инциденте над Средиземным морем, в результате которого сирийские ПВО сбили российский самолет ИЛ-20. В сообщении оборонного ведомства России говорится, что израильские военные предупредили Россию об ударе по провинции Латакия за минуту, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. В итоге погибли 15 российских военнослужащих.

Израиль от комментариев пока воздерживается.