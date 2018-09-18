Состояние Петра Верзилова улучшилось, с высокой вероятностью он был отравлен
Состояние Петра Верзилова улучшилось, с высокой вероятностью он был отравлен.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя берлинской клиники.
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Состояние Петра Верзилова улучшилось, с высокой вероятностью он был отравлен.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя берлинской клиники.
Комментарии24
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johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 11:16
с высокой вероятностью он был отравлен ... / - что ПОЧЕМУ-ТО НЕ Удивляет ...
volgin_iw 18 сентября 2018 | 11:22
johnbmw: Хайли лайкли
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 11:30
volgin_iw: только наши СМИ УТВЕРЖДАЮТ, что это израильтяне/французы сбили наш Мирный Ил-20 ... а в нормальных странах сначала в этом ТВЁРДО УБЕЖДАЮТСЯ
book_publisher 18 сентября 2018 | 12:13
Если господина Верзилова "отравили" так же, как Скрипалей, или так же, как "убили" господина Бабченко, - то ничего страшного... ))
orlov_a_v 18 сентября 2018 | 11:29
johnbmw: Ему стало плохо после двух бутылок водки. Новичок подумал штирлиц.
kara 18 сентября 2018 | 11:17
с высокой вероятностью, Петр Верзилов гей, а вы нам анализы давайте!
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 11:22
kara: ... а вам их КУДА засунуть??????
kara 18 сентября 2018 | 11:39
johnbmw: вам мировые СМИ постоянно засовывают и сейчас засунут
serge_moro 18 сентября 2018 | 11:37
kara: С высокой вероятностью он был отравлен по приказу Коротышки
mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 11:21
Кремлёвские киллеры снова провалились с очередным своим отравлением.
Может, истёк срок годности яда, изготовленного ещё в совке?
alexey_x 18 сентября 2018 | 11:22
Отравлен наркодиллерами. В простонародии- обдолбался дурью, вот диагноз
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 11:31
alexey_x: мммм .. сами ПРОВЕРЯЛИ??????
alexey_x 18 сентября 2018 | 12:00
johnbmw: своим видом и поведением подсказала эта гнида
posta2006 18 сентября 2018 | 11:23
Да когда же это закончится?!?! Убийства, аресты, пытки ... Государство-жандарм
ltvjrhfn2 18 сентября 2018 | 11:53
posta2006:
попробуйте пару дней не заходить на Эхо, посидите с соседями по гаражу, шашлычки пожарьте ..
уверяю жизнь потихоньку наладится и вас реже начнут пытать, убивать и арестовывать.
andreyoo 18 сентября 2018 | 11:27
Тип ОВ в студию!
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 11:32
andreyoo: вам тоже не терпится "на койку"??????
polsan 18 сентября 2018 | 11:34
andreyoo: а чему ты радуешься тролль?! И тебя траванут при случае, только вот вряд ли повезут в Берлин.
andreyoo 18 сентября 2018 | 11:40
polsan: Фиии... как вы недалёки!
"с высокой вероятностью он был отравлен." это же не обязательно Новичек или полоний.
Это и прокисший борщ, которым его накормила евойная баба. Это и паленая водка, которой его угостили друзья, это бадяженый герыч, который ему подогнали недобросовестные дилеры...
sedoievgeniy 18 сентября 2018 | 11:32
Следующего предателя в Лондоне убьют балалайкой изготовленной в Урюпинске, она будет облита водкой "Путинка " к ней привяжут шапку ушанку с валенками!
piter_ug 18 сентября 2018 | 11:34
Опять прокол и ножичек в итак нашпигованную спину.
Как говорил ленин, вчера было рано, завтра будет поздно - давай Лебединое озеро!
Иначе будет год Лебединых озёр.
matsuvi 18 сентября 2018 | 11:42
За то что праздник испортил вождю.
vitfom 18 сентября 2018 | 11:43
Ну заберите уже у туристов новичок!
sam2018 18 сентября 2018 | 11:58
Верзила Петров будет использован для введения США и ЕС Новым санкций против России. Даже если он сам отправился наркотой.