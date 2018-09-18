Основатель «Спейс Икс» Илон Маск объявил первого туриста на полет вокруг Луны
Им стал японский миллиардер Юсаку Маэзава:
-С самого детства я люблю Луну, она меня всегда вдохновляла. Поэтому я не мог пропустить возможность посмотреть на неё вблизи. В то же время, я не хотел испытать такой фантастический опыт в одиночку. Так что я хочу поделиться им с настолько большим количеством людей, насколько возможно. Поэтому я решил полететь на Луну с артистами. В 2023-ем году я хотел бы пригласить от шести до восьми артистов со всего мира. И от них потребуется создать что-нибудь после того, как они вернутся на Землю. Их творения вдохновят мечтателей внутри каждого из нас
Юсаку Маэзаве 42 года. Он известен как модельер и основатель дизайнерского лейбла «Зо Зо». «Форбс» оценил его состояние в три миллиарда долларов.
Комментарии4
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polsan 18 сентября 2018 | 11:19
Заплатить такие сумасшедшие бабки, за полёт вокруг Луны чтобы сильно повредить своему здоровью, шаг странный.
Установлено, что в космосе люди теряют до 22% объема крови, а это угроза атрофии сердца. Впрочем, ей подвержены не только внутренние органы, но и мышцы, поэтому космонавтам на орбите прописывают физические нагрузки.
Так же на орбите космонавты теряют пару процентов костной массы. Этот синдром известен как космическая остеопения. Кроме того, меняется острота зрения и вкус.
viktorova 18 сентября 2018 | 11:36
/...Их творения вдохновят мечтателей внутри каждого из нас.../
С трудом представляю Сечина, Миллера, Путина Ротенбергов и других членов озерских, которые говорят о вдохновении...
grigol331 18 сентября 2018 | 12:27
polsan:
Ничё, вернётся - компенсирует морепродуктами.
platonnekafrin 18 сентября 2018 | 11:27
Облетает, значит, Юсаку Маэзава эту самую Луну. Любуется воронками её и в наслаждении от потраченного миллиарда. Тут понимает, что по встречной мчит Рогозин. Ушел японец с лобовой орбиты - сдрейфил.