Основатель «Спейс Икс» Илон Маск объявил первого туриста на полет вокруг Луны

Им стал японский миллиардер Юсаку Маэзава:

-С самого детства я люблю Луну, она меня всегда вдохновляла. Поэтому я не мог пропустить возможность посмотреть на неё вблизи. В то же время, я не хотел испытать такой фантастический опыт в одиночку. Так что я хочу поделиться им с настолько большим количеством людей, насколько возможно. Поэтому я решил полететь на Луну с артистами. В 2023-ем году я хотел бы пригласить от шести до восьми артистов со всего мира. И от них потребуется создать что-нибудь после того, как они вернутся на Землю. Их творения вдохновят мечтателей внутри каждого из нас

Юсаку Маэзаве 42 года. Он известен как модельер и основатель дизайнерского лейбла «Зо Зо». «Форбс» оценил его состояние в три миллиарда долларов.