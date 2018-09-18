В Российской премьер Лиге завершился 7-й тур

По итогам которого упрочил свое лидерство Зенит из Санкт-Петербурга.

Подопечные Сергея Семака обыграли в Оренбурге местную команду и, набрав 19 очков уверенно возглавляют турнирную таблицу. А вот главный преследователь Зенита Спартак неожиданно проиграл в Москве Ахмату 1-2. Осечкой красно-белых пусть и отчасти, но воспользовался Ростов. Который, сыграв вничью в Екатеринбурге, догнал Спартак. У обеих команд по 14 очков. 13 набрал Краснодар, разгромивший на выезде Анжи.

Махачкалинцы, к слову, замыкают таблицу. Вместе с ними на вылет пока стоит Уфа. Впрочем, плотность в нижней части Чемпионата столь высока, что даже одна победа способна заметно улучшить положение аутсайдеров.

В следующем туре, который стартует в субботу, сразу два матча претендуют на право называться центральными. Зенит будут принимать Локомотив, а ЦСКА – земляков спартаковцев.