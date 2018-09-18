Коммунист Андрей Ищенко отказался от предложенной ему должности вице-губернатора Приморья
Коммунист Андрей Ищенко отказался от предложенной ему должности вице-губернатора Приморья. Он по-прежнему намерен оспаривать результаты второго тура выборов.
Единоросс Андрей Тарасенко обошел кандидата от КПРФ на 1,5%. ЦИК сегодня объявил о подсчете 100% бюллетеней. Для победы было необходимо набрать простое большинство. После обработки 50% протоколов Ищенко выигрывал с отрывом более 7%. Преимущество он сохранял и после подсчета почти 98% бюллетеней. Однако, уже спустя 1,5 часа лидирующую позицию, согласно материалам Центризбиркома, уже занял Тарасенко.
Ищенко заявил о фальсификациях. По его словам, больше всего их было в Уссурийске. Информация направлена в СК. Он также сообщил, что местные власти предложили ему должность вице-губернатора, но он отказался. «Я избранный губернатор, я не должен отказываться или соглашаться на какую-то должность», — отметил он.
Между тем, администрация Приморского края опровергла это заявление. В пресс-службе Тарасенко утверждают, что Ищенко «сам всеми путями пытается встретиться» с врио губернатора.
В Центризбиркоме обещали, что рассмотрят все поданные жалобы.
Комментарии5
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johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 11:06
Ситуация в Приморье - очередная заготовка ЧёрногоЛебедя ... посмотрим ЧТО из неё выйдет ...
protoukrop 18 сентября 2018 | 11:39
Ищенко лидировал при подсчете 95%, голосов опережая на 6%, а при подсчете 100% голосов Тарасенко на 1,5% уже опережает Ищенко.
Такого не может быть не исходя из математики, ни даже по теории вероятности !!! Царство патологических лжецов!!
huyt 18 сентября 2018 | 12:16
protoukrop: С помощью шулеров из УИКов всё может быть. Даже 146% в пользу нашего несменяемого солнцеликого нацлидера.
mabuta 18 сентября 2018 | 11:44
хоть этот не тряпкой оказался как хабаровский жириновец
lion64__4 18 сентября 2018 | 11:54
Раз есть заверенные копии протоколов по всем участкам, то по ним легко определить, какие же на самом деле итоги. Если были фальсификации, то за них надо судить. Судить за насильственный, бандитский захват власти, за государственную измену.