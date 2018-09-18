Коммунист Андрей Ищенко отказался от предложенной ему должности вице-губернатора Приморья. Он по-прежнему намерен оспаривать результаты второго тура выборов.

Единоросс Андрей Тарасенко обошел кандидата от КПРФ на 1,5%. ЦИК сегодня объявил о подсчете 100% бюллетеней. Для победы было необходимо набрать простое большинство. После обработки 50% протоколов Ищенко выигрывал с отрывом более 7%. Преимущество он сохранял и после подсчета почти 98% бюллетеней. Однако, уже спустя 1,5 часа лидирующую позицию, согласно материалам Центризбиркома, уже занял Тарасенко.

Ищенко заявил о фальсификациях. По его словам, больше всего их было в Уссурийске. Информация направлена в СК. Он также сообщил, что местные власти предложили ему должность вице-губернатора, но он отказался. «Я избранный губернатор, я не должен отказываться или соглашаться на какую-то должность», — отметил он.

Между тем, администрация Приморского края опровергла это заявление. В пресс-службе Тарасенко утверждают, что Ищенко «сам всеми путями пытается встретиться» с врио губернатора.

В Центризбиркоме обещали, что рассмотрят все поданные жалобы.