Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб
Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб. Об этом по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил Владимир Путин.
Дискуссии Эрдогана и Путина по Идлибу обнадеживают, — заявили в Пентагоне.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 11:07
Лицо нацдилера не выражало радости от договорённости с эрдоганчиком.
Видимо, ему нелегко далось решение отказаться от совместного с асадкой наступления?
sasass 18 сентября 2018 | 11:09
Сирийский президент не в курсе этих событий - хлор заготовлен и он будет использован...
platonnekafrin 18 сентября 2018 | 11:13
Так! С этим договорились! Теперь, похоже, с Израилем надо договариваться. Потом японцы самолет собьют. Потом китайцы захотят поговорить. Самолеты нужны! Танки, подлодки - не то! Медведева надо озадачить - самолетную промышленность поднимать! Больше самолетов! Мясокомбинат "Дружба народов" здесь, думаю, поможет!
alena01 18 сентября 2018 | 11:14
Т.е турки взяли в Сирии что хотели, Иран держит там Хезболлу, которая ничем не лучше других исламских террористов, а Россия расплачивается за это???
slawa1940 18 сентября 2018 | 11:35
Какую зону?