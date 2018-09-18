Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб. Об этом по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил Владимир Путин.

Дискуссии Эрдогана и Путина по Идлибу обнадеживают, — заявили в Пентагоне.