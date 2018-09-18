Минобороны РФ: в результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих
Израиль уведомил РФ о планируемой операции в Сирии по горячей линии за минуту до удара, что не позволило вывести ИЛ-20 в безопасную зону — Минобороны. МО РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия после враждебных действий израильской стороны в Сирии. РФ продолжает поисково-спасательную операцию в районе крушения ИЛ-20 в Сирии.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sandro_007 18 сентября 2018 | 10:42
Все-таки жиды.
kryimzdick 18 сентября 2018 | 10:43
А вода в кранах в минобороны РФ есть?
sapiens17 18 сентября 2018 | 10:44
15 человек ...
Война. (
belovnikita 18 сентября 2018 | 10:44
Зато срасеянцы хорошо потренировались в сри-рии))
danko1 18 сентября 2018 | 10:44
Вот и МО проснулось с нелепыми обвинениями.
Сейчас будут "доказательства" фальсифицировать.
а о том, что "их там нет" уже позабыли. Ведь о новом вводе войск официально не объявляли.