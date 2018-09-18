Минобороны РФ: в  результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих

Израиль уведомил РФ о планируемой операции в Сирии по горячей линии за минуту до удара, что не позволило вывести ИЛ-20 в безопасную зону — Минобороны. МО РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия после враждебных действий израильской стороны в Сирии. РФ продолжает поисково-спасательную операцию в районе крушения ИЛ-20 в Сирии.