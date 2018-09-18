Десятки тысяч северокорейцев приветствовали на улицах Пхеньяна кортеж южнокорейского президента
Десятки тысяч северокорейцев приветствовали на улицах Пхеньяна кортеж южнокорейского президента. По пути следования автомобилей они размахивали букетами цветов.
В этом году Ким Чен Ын и Мун Чже Ин встречаются уже в третий раз. Северокорейский лидер встретил своего коллегу в аэропорту лично. Итоги межкорейского саммита будут известны в среду.
Комментарии1
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platonnekafrin 18 сентября 2018 | 10:44
Пара десятков тысяч самых высокодисциплинированных корейцев в этот раз радостно хлопала. А еще она команду "фас" знает.