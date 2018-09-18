Десятки тысяч северокорейцев приветствовали на улицах Пхеньяна кортеж южнокорейского президента. По пути следования автомобилей они размахивали букетами цветов.

В этом году Ким Чен Ын и Мун Чже Ин встречаются уже в третий раз. Северокорейский лидер встретил своего коллегу в аэропорту лично. Итоги межкорейского саммита будут известны в среду.