Фигурант дела Нового величия обратился с открытым письмом к уполномоченному по правам человека в России

Фигурант дела Нового величия Вячеслав Крюков обратился с открытым письмом к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Он просит содействовать его переводу из СИЗО под домашний арест.

Крюков пишет, что находится под стражей уже более полугода и это «превращается в психологическую пытку». При этом он еще не признан виновным.

Шестеро из 10 фигурантов дела о создании экстремистского сообщества уже находятся под домашним арестом.