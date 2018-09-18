Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко отказался от поста вице-губернатора
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко отказался от поста вице-губернатора. Он сообщил сегодня, что его поддерживает большая часть местных жителей и он не может отказаться от политической борьбы.
Ищенко пытается оспорить результаты второго тура выборов, в ходе которых он неожиданно проиграл единороссу Андрею Тарасенко.
Комментарии6
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vedma2017 18 сентября 2018 | 10:33
Так - отказался или "не может отказаться" ??
И как посмел хотелки путина оспаривать ?!
luger_max_otto 18 сентября 2018 | 10:35
А вот так и посмел- видимо, решение принято за него с скорее всего- то решение принял Кириенко.
chahtarmukola 18 сентября 2018 | 10:38
luger_max_otto: НЕА,- КАДЫРОВ ПОЗВОНИЛ....А ТОМУ РАЗВЕ ОТКАЖЕШЬ?
socialism 18 сентября 2018 | 10:42
luger_max_otto: Чушь. Как реагирует КПРФ и Ищенко на беспредел в Приморье можно увидеть здесь:
https://kprf.ru/
socialism 18 сентября 2018 | 10:40
vedma2017: Вы читать умеете? Ищенко отказался от предложенного поста вице-губернатора. Ещё бы, он же реально победил на выборах и должен стать губернатором. Что бы это произошло, Ищенко не отказывается от политической борьбы и наказания фальсификаторов.
lion64__4 18 сентября 2018 | 10:40
Правильно, что отказался. В результате фальсификации итогов голосования имеет место насильственный и бандитский захват власти. И судить фальсификаторов надо именно за это, как изменников и узурпаторов.
С уголовниками не следует садиться играть в очко или в буру.
"...— «Послушай-ка, сосед,—
Тут ловчий перервал в ответ,—
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю."