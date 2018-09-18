Командование авиабазы Хмеймим в Сирии организовало поисково-спасательную операцию в Средиземном море
Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным оборонного ведомства, российский самолет ИЛ-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал минувшей ночью. Он возвращался на авиабазу. Это произошло во время атаки израильскими самолетами провинции Латакия.
В Министерстве обороны отмечают, что в это же время были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата. В Париже свою причастность к инциденту отрицают. В Израиле от комментариев воздерживаются. В Вашингтоне уже предположили, что российский самолет мог быть случайно сбит сирийскими ПВО.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 10:37
Если дружки-сирийцы сбили наш самолёт или он сам развалился от старости, то так и пишите.
А при чём тут израильские самолёты, французские фрегаты и Вашингтон?
arye_11 18 сентября 2018 | 10:40
mikhail_spb_:
Судя по тому, что в сегодняшнем выпуске новостей по "Россия-24" за пару минут слово Израиль и "израильский" в различных сочетаниях было произнесено более чем 10 раз, российскому ТВ-зрителю готовят образ "ново-старого" врага.
Привhttps://www.orbita.co.il/go/?url=9tv.co.ilычные американская и украинские лошадки уже не вытягивают воз недовольства пенсионной реформой и прочими "прелестями" путинской экономики.
srk2658lu 18 сентября 2018 | 10:39
//Это произошло во время атаки израильскими самолетами провинции Латакия.//
Израильтяне регулярно молотят бомбами и ракетами по территории Сирии, которой помогает Расея.
Расея против этого не возражает и теперь наказана сбитым самолётом с 14 чел за беспринципную политику..
danko1 18 сентября 2018 | 10:39
Очередные жертвы путинской авантюры по пропаганде его величия и значимости в защите палача Асада.
И за что погибли? Ведь не Родину защищали.
platonnekafrin 18 сентября 2018 | 10:39
Стерх в двигатель попал. Мы в ответе за тех, кого приручили.
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 10:43
platonnekafrin: ГлавСтерх???????????????????