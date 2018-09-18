Командование авиабазы Хмеймим в Сирии организовало поисково-спасательную операцию в Средиземном море

Об этом сообщает Министерство обороны России.



По данным оборонного ведомства, российский самолет ИЛ-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал минувшей ночью. Он возвращался на авиабазу. Это произошло во время атаки израильскими самолетами провинции Латакия.

В Министерстве обороны отмечают, что в это же время были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата. В Париже свою причастность к инциденту отрицают. В Израиле от комментариев воздерживаются. В Вашингтоне уже предположили, что российский самолет мог быть случайно сбит сирийскими ПВО.