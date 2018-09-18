В Лос-Анджелесе вручили главную телевизионную премию США Эмми

Церемония была юбилейной, её проводили в 70-й раз.

В самой престижной номинации – «лучший драматический сериал» победила «Игра престолов». Немного раньше сагу, снятую по серии романов в жанре фэнтези Джорджа Мартина, отметили семью техническими наградами Эмми. В том числе за лучшие костюмы, визуальные эффекты, постановку трюков, грим и музыку. Это третья победа в престижной номинации за время выхода саги. Конкуренцию ей составили «Рассказ служанки», «Американцы», «Корона», «Очень странные дела», «Это мы» и «Мир дикого Запада». Лучшим комедийным сериалом стал «Удивительная миссис Мейзел». А Рейчел Броснахэн, сыгравшая в нём главную роль домохозяйки, получила статуэтку как лучшая актриса. Сериал отмечен также за сценарий и режиссуру. Две премии у сериала «Американцы» о браке двух агентов КГБ, они под видом обычных граждан США переезжают в Вашингтон после избрания президентом Рейгана. Лучшим драматическим актёром стал сыгравший одного из агентов Мэтью Риз. У сериала также статуэтка за сценарий. Из актрис драматических сериалов в этом году не нашлось равной Клер Фой за игру в сериале «Корона». А Барри принёс награду за лучшую комедийную мужскую роль Биллу Хейдеру и Генри Уинклеру за роль второго плана. Лучшим мини-сериалом признали «Американскую историю преступлений».

Премия Эмми считается телевизионным эквивалентом кинопремии Оскар.