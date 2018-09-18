Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко отказался от поста вице-губернатора
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко отказался от поста вице-губернатора. Он сообщил сегодня, что его поддерживает большая часть местных жителей и он не может отказаться от политической борьбы.
Ищенко пытается оспорить результаты второго тура выборов, в ходе которых он неожиданно проиграл единороссу Андрею Тарасенко.
Комментарии4
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stichirichi 18 сентября 2018 | 10:22
голодовку слил...фикция всё
vavylo 18 сентября 2018 | 10:30
Да, не тот нынче коммунист пошел!.. Ох, не тот!.. ))
Йо!
ze_danil 18 сентября 2018 | 10:43
vavylo: всех идейных комми товарищ Джугашвили удавил
с тех пор в коммунистах одни приспособленцы
sasass 18 сентября 2018 | 10:29
Пу и Зю не дадут Ищу стать рыбным губернатором...