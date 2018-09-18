Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко отказался от поста вице-губернатора. Он сообщил сегодня, что его поддерживает большая часть местных жителей и он не может отказаться от политической борьбы.

Ищенко пытается оспорить результаты второго тура выборов, в ходе которых он неожиданно проиграл единороссу Андрею Тарасенко.