Петрозаводский городской суд сегодня пересмотрит уголовное дело лидера карельского центра «Мемориал» Юрия Дмитриева.

Дело Дмитриева показывает, что в России суды и органы прокуратуры работают, как репрессивная машина и не может допустить оправдания даже в самых абсурдных делах. Такое мнение в нашем эфире ранее высказал протоирей Алексей Уминский.

Уминский добавил, что российская репрессивная машина является эхом советской системы.