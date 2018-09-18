Петрозаводский городской суд сегодня пересмотрит уголовное дело лидера карельского центра «Мемориал» Юрия Дмитриева
Петрозаводский городской суд сегодня пересмотрит уголовное дело лидера карельского центра «Мемориал» Юрия Дмитриева.
Дело Дмитриева показывает, что в России суды и органы прокуратуры работают, как репрессивная машина и не может допустить оправдания даже в самых абсурдных делах. Такое мнение в нашем эфире ранее высказал протоирей Алексей Уминский.
Уминский добавил, что российская репрессивная машина является эхом советской системы.
Комментарии1
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efilika 18 сентября 2018 | 10:33
Возрождением советской репрессивной системы, а выборы стали полным фарсом.