В Ливии возобновляется суд над российскими моряками
Их обвиняют в контрабанде.
Танкер «Теметерон» задержали у берегов Ливии позапрошлым летом. В состав экипажа кроме трех россиян входили пятеро украинцев и гражданин Греции. Именно этой стране принадлежит судно, хотя работает оно под флагом Белиза. Под стражей остаются капитан и старпом Владимир Текучев и Сергей Самойлов. За контрабанду нефти им грозит до пяти лет тюрьмы.
Их коллег ливийские власти ранее отпустили на свободу. Приговор по этому делу не могут вынести с середины июля. Слушания перенесли на другой день по соображениям безопасности. Если вина россиян будет доказана, кроме лишения свободы их также могут оштрафовать.
Согласно ливийским законам, власти могут конфисковать задержанный танкер.
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