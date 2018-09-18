В Ливии возобновляется суд над российскими моряками

Их обвиняют в контрабанде.

Танкер «Теметерон» задержали у берегов Ливии позапрошлым летом. В состав экипажа кроме трех россиян входили пятеро украинцев и гражданин Греции. Именно этой стране принадлежит судно, хотя работает оно под флагом Белиза. Под стражей остаются капитан и старпом Владимир Текучев и Сергей Самойлов. За контрабанду нефти им грозит до пяти лет тюрьмы.

Их коллег ливийские власти ранее отпустили на свободу. Приговор по этому делу не могут вынести с середины июля. Слушания перенесли на другой день по соображениям безопасности. Если вина россиян будет доказана, кроме лишения свободы их также могут оштрафовать.

Согласно ливийским законам, власти могут конфисковать задержанный танкер.