Париж отрицает свою причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20
Париж отрицает свою причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20. Израиль ситуацию не комментирует.
Борт исчез минувшим вечером у побережья Сирии.
Вооруженные силы Франции не имеют отношения к этой атаке, сообщает интернет-портал газеты «Франс-Суар» со ссылкой на армейского представителя. Ранее в российском Минобороны сообщили, что самолет-разведчик, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал с радаров при возвращении на авиабазу Хмеймим. Это произошло во время ударов израильской авиации по сирийской провинции Латакия и пусков ракет с французского корабля «Овернь», который находится в Средиземном море.
В США ответственность за авианалет возлагают на Израиль. Источники CNN в американском правительстве утверждают, что российский Ил был случайно сбит сирийцами, которые пытались остановить атаку израильтян. При этом официальный представитель Пентагона отметил, что самолет был сбит системой ПВО, которую Москва несколько лет назад продала Дамаску. Он также подчеркнул, что США не участвовали в налете на Латакию. В израильском командовании ситуацию комментировать отказались.
Никаких новых комментариев пока Министерство обороны России не представило. Ранее сообщалось. Что командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.
Комментарии52
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askold_rurik 18 сентября 2018 | 10:35
Тут мне подсказывают, что диспетчер Карлос предупреждал Маргариту Симоньян о том, что американцы вчера просверлили отверстие в фюзеляже ИЛ-20.
snagging 18 сентября 2018 | 10:37
Вчера, так радостно вещали о пусках сирийцами С-400. Будет неудивительно если первой поражённой целью с-400 стал российский самолёт-разведчик, нашпигованный секретным оборудованием, которое может попасть ни в те руки.
testmeter 18 сентября 2018 | 10:41
"Борт исчез" /// Сказано ведь, что вастамнет. Значит вастамнет
motooppic 18 сентября 2018 | 10:43
демократически оправданными шагами России было бы нанесение превентивных бомбовых ударов по Израилю и затопление французского корабля. С этими западными отморозками надо только так. И тогда демократия восторжествует!