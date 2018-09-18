Париж отрицает свою причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20. Израиль ситуацию не комментирует.

Борт исчез минувшим вечером у побережья Сирии.

Вооруженные силы Франции не имеют отношения к этой атаке, сообщает интернет-портал газеты «Франс-Суар» со ссылкой на армейского представителя. Ранее в российском Минобороны сообщили, что самолет-разведчик, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал с радаров при возвращении на авиабазу Хмеймим. Это произошло во время ударов израильской авиации по сирийской провинции Латакия и пусков ракет с французского корабля «Овернь», который находится в Средиземном море.

В США ответственность за авианалет возлагают на Израиль. Источники CNN в американском правительстве утверждают, что российский Ил был случайно сбит сирийцами, которые пытались остановить атаку израильтян. При этом официальный представитель Пентагона отметил, что самолет был сбит системой ПВО, которую Москва несколько лет назад продала Дамаску. Он также подчеркнул, что США не участвовали в налете на Латакию. В израильском командовании ситуацию комментировать отказались.

Никаких новых комментариев пока Министерство обороны России не представило. Ранее сообщалось. Что командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.