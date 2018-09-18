Экспертный совет при правительстве поставил под сомнение расчеты затрат по национальному проекту «Экология». Как стало известно РБК, рекомендовано отправить документ на доработку.

Предлагается выделить на проект четыре триллиона рублей. Эксперты посчитали, что спорны не только расчеты, недостаточным является уровень общественного контроля за данными бюджетными тратами.