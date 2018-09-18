Экспертный совет при правительстве поставил под сомнение расчеты затрат по национальному проекту «Экология»
Экспертный совет при правительстве поставил под сомнение расчеты затрат по национальному проекту «Экология». Как стало известно РБК, рекомендовано отправить документ на доработку.
Предлагается выделить на проект четыре триллиона рублей. Эксперты посчитали, что спорны не только расчеты, недостаточным является уровень общественного контроля за данными бюджетными тратами.
Комментарии5
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yralez 18 сентября 2018 | 09:35
Кому из членов.......правительства показалось мало ?
traxau_okurka 18 сентября 2018 | 09:36
yralez: Они бы еще под сомнение поставили расчеты крымского моста, зенит арены, сколково и зарядье.
polsan 18 сентября 2018 | 09:42
Эксперты посчитали, что спорны не только расчеты, недостаточным является уровень общественного контроля за данными бюджетными тратами.
Если смотреть по тв то может показаться, что контроля нет! ))
i_c_e 18 сентября 2018 | 09:45
Правильно. Какая, на фиг, «экология», если кругом враги.
Было 6,4, потом стало 4, теперь и это «сомнительно»…
ugas 18 сентября 2018 | 10:08
Какой вам еще контроль?! Сразу понятно, что 4 триллиона выделены на разворовывание.