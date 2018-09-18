СКР заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо
Следственный комитет заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», последний написал заявление в правоохранительные органы накануне. Он сообщил, что еще в 2004 году его похитили в центре Москвы.
По факту заявления возбудили уголовное дело, а уже спустя полтора часа задержали бывшего гендиректора ресторана Прага, в доме Заура Марданова провели обыск и допросили, после чего оставили под стражей.
Как считают следователи, организатором похищения был основной владелец АСТ Тельман Исмаилов. Одно время он финансировал концертную деятельность Авраама Руссо
Комментарии4
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gregor 18 сентября 2018 | 09:39
После смерти Кабзона , будет беспредел полный .ЦЗ
Каждый второй исполнитель понесёт заявление на своего куратора .
А куратор на своего ..... и т.д .
Потому ,как решать междоусобицу некому стало .
captainobvious 18 сентября 2018 | 10:05
похищение певца Авраама Руссо мог организовать только сам певец Авраам Руссо, чтобы хоть таким образом напомнить о себе
cromwel 18 сентября 2018 | 10:22
А может Исмаилов для себя его спер. Посадит его в клетку как попугая и пусть глотку дерет.
ulagai 18 сентября 2018 | 10:36
Абрам Русо забыл что в него из калаша палили!Мерзавцы хотели нас всех лишить национального достояния.Слава богу,что лепс орёт из каждой машины.