Военной операции в сирийском Идлибе не будет, договорились президенты России и Турции. К 15-му октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции будет создана демилитаризованная зона.

С этими договоренностями исчезла угроза глобального конфликта, — считает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

По словам Фельгенгауэра, хотя ситуация разрешилась не до конца, данные договоренности, безусловно, будут полезны для мира. Кстати, в Пентагоне уже заявили, что приветствуют усилия Москвы и Анкары по урегулированию сирийского вопроса.