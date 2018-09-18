Военной операции в сирийском Идлибе не будет, договорились президенты России и Турции
Военной операции в сирийском Идлибе не будет, договорились президенты России и Турции. К 15-му октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции будет создана демилитаризованная зона.
С этими договоренностями исчезла угроза глобального конфликта, — считает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
По словам Фельгенгауэра, хотя ситуация разрешилась не до конца, данные договоренности, безусловно, будут полезны для мира. Кстати, в Пентагоне уже заявили, что приветствуют усилия Москвы и Анкары по урегулированию сирийского вопроса.
Комментарии12
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tvitov66 18 сентября 2018 | 09:39
А куда делась провокация (с отравой) проклятого Запада? Неужели неполживое МО опять соврало? как неожиданно...
polikarpich 18 сентября 2018 | 09:45
tvitov66: Это Штатами была проведена успешная операция по "принуждению к миру" РФ. Автоматически снялись с повестки дня и все вопросы с "провокациями".
perestarok 18 сентября 2018 | 09:46
tvitov66: "А куда делась провокация (с отравой) проклятого Запада? "
Ещё не вечер. Американские эсминцы зря что ли понаехали в Средиземную лужу?!
haldey 18 сентября 2018 | 10:05
tvitov66: Какой процесс запущен? А запущен процесс обеспечения зачистки Идлиба без участи РФ под гарантии Турции! Провокации нейтрализованы, чего и добивалось МО РФ. Путин опять переиграл всех))) А главное снижена к минимуму вероятность вооруженных конфликтов между нами и американцами, а это значит снижена вероятность дерно войны))) Трамп добьет ультралибералов в СШАх а значит и в России))) Ищите новую радиостанцию, ну или Веня переобуется в прыжке)))
Да, и еще, мы с турками от доллара уходим во взаиморасчетах))) вишенка на торте)))
Успехов в понимании процессов)))
stopkran1969 18 сентября 2018 | 10:21
haldey: это да - провокации МО РФ нейтрализовать НАТО, что и озвучил вофке любитель падающих самолётов космонавтов РФ дружище Эрдоган
zor 18 сентября 2018 | 09:57
perestarok: США пообещали дать звездюлей если начнется атака на Идлиб.После 4 часов переговоров с членом НАТО Турцией,Путин догадался что звездюлей не миновать и с гордо поднятой головой нагнулся..
dyme179 18 сентября 2018 | 10:03
perestarok: Не зря..,, тут придется с тобой согласиться. Не только мне, но и Путину.
perestarok 18 сентября 2018 | 09:43
"Военной операции в сирийском Идлибе не будет, договорились президенты России и Турции"
Террористов надо беречь, их мало осталось.
croaker 18 сентября 2018 | 09:55
Ну и чо, хлор-то куда дели?
avp235 18 сентября 2018 | 09:57
croaker:
Он с ИЛ-20 утонул.
yralez 18 сентября 2018 | 09:57
У плешивого в тылу напряги пошли.......надо ихтамнетов внуть разворачивать.
nata_roo 18 сентября 2018 | 10:05
Прмнится, хомячки никак не могли установить связь между Турцией, Россией и Сириец. Впрочем, не могут сделать этого и теперь. Просто потребляют информацию, раз от факта существования взаимосвязей уже не отмахнешься...