Министерство обороны России пока не предоставляет новых данных о самолете ИЛ-20, который пропал над Средиземным морем минувшей ночью. Ранее сообщалось, что на его борту находятся 14 человек.

Связь с самолетом пропала во время обстрела израильской авиацией территории сирийской Латакии.



В Вашингтоне уже предположили, что российский самолет был сбит ПВО Сирии.