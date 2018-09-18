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09:30, 18 сентября 2018

Министерство обороны России пока не предоставляет новых данных о самолете ИЛ-20, который пропал над Средиземным морем

Министерство обороны России пока не предоставляет новых данных о самолете ИЛ-20, который пропал над Средиземным морем минувшей ночью. Ранее сообщалось, что на его борту находятся 14 человек.

Связь с самолетом пропала во время обстрела израильской авиацией территории сирийской Латакии.

В Вашингтоне уже предположили, что российский самолет был сбит ПВО Сирии.

Комментарии

41

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mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 09:33


Возможно, самолёт скрылся из виду из-за кривизны Земли?

traxau_okurka 18 сентября 2018 | 09:34

mikhail_spb_: — Владимир Владимирович, что случилось с самолётом?
— Он утонул.

danko1 18 сентября 2018 | 09:35

traxau_okurka: МО пока не придумало, что соврать.
От вчерашнего вранья еще не отошли.

kottigr1 18 сентября 2018 | 09:46

danko1: Скорее всего виновато во всем недавнее увеличение Путиным пенсионного возраста.. Так бы этот ИЛ-20 давно бы уже вышел на пенсию..

progulkin 18 сентября 2018 | 09:36

действительно, а почему никто не рассматривает версию, о том, что летательный аппарат тяжелее воздуха?

rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 09:36

В Вашингтоне уже предположили, что российский самолет был сбит ПВО Сирии...

Хайфа, Тель-Авив, Эйлат, Иерусалим, Нетания, Беэр-Шева, Акко, Яффа, Ашдод...

antipatrik47 18 сентября 2018 | 09:44

rpmcmurphy: Ты по карте смотрел, или сам оттуда? Тогда передай привет твоему раввину!

danko1 18 сентября 2018 | 09:39

progulkin: Главной версией будет скорее всего- ошибка экипажа.
У нас привыкли погибших летчиков обвинять.

tvitov66 18 сентября 2018 | 09:43

danko1: а то что этим ИЛ-20 после обеда стукнет 50 лет отроду не в счет? ИМХО оно само развалилось ибо старость не радость

za_rodinu_za_stalina 18 сентября 2018 | 09:45

tvitov66: не напомните сколько лет b 52

tvitov66 18 сентября 2018 | 09:49

za_rodinu_za_stalina: вот когда его собьют доблестные ЗРК Сирии, тогда и напомню

kottigr1 18 сентября 2018 | 09:57

za_rodinu_za_stalina: Б-52 уже раз десять перебраны с полной заменой всех узлов, двигателей, авионики.. А в российской боевой авиации все замены и модернизации ограничиваются лишь покраской новым суриком..

ze_danil 18 сентября 2018 | 09:34

mikhail_spb_: и он ваще тяжелее воздуха

kraft 18 сентября 2018 | 09:34

Думают как очередную дезу задвинуть.

cromwel 18 сентября 2018 | 09:45

kraft:уже придумали дезу что это франузский фрегат по ним стрелял

kraft 18 сентября 2018 | 09:47

cromwel: Вон Наполеон гад какой и Москву спалил и самолёт сбил.

tvitov66 18 сентября 2018 | 09:37

Если википедия не врет, то ИЛ-20 выпускался с 1968г по 1976г, значит его уже наверняка низя увольнять ибо за сие (достиг предпенсионного возраста) ГД вводит уголовную ответственность. Выходит что это был чуть ли не единственный способ избавится от старья ...

edyunia 18 сентября 2018 | 09:42

tvitov66: \\способ избавится от старья ... \\
Да и "вагнеровцы" видать не первой свежести. И вообще, лётчик мог запросто попутать верх с низом.

tvitov66 18 сентября 2018 | 09:45

edyunia: да на какие только жертвы не приходится идти истинным патриотам что бы сберечь остатки пенсионного фонда Родины ... минута молчания

sensei54 18 сентября 2018 | 09:38

- Заявление Шойгу - "операции в Идлибе не будет"
- После чего провокации со стороны Асада встали в полный рост
- Результат их налицо (?)

kraft 18 сентября 2018 | 09:40

Нужно направить в Сирию Бортникова, который разоблачит шайку еврейских агентов-диверсантов, окопавшихся в военных кругах Асада.
Пример Тухачевского и генерала Павлова ничему не научил.

tvitov66 18 сентября 2018 | 09:57

kraft: вот когда через МИД Сирии кокс попрёт чемоданами, тогда наш председатель совбеза туда сам прилетит ... за товаром

dm1976 18 сентября 2018 | 09:41

все подумали на рабиновича. свидетели видели как он мыл руки (с)

vladlenvolkov 18 сентября 2018 | 09:42

акноимы предположили, но либераст-общественность уже вынесла вердикт.

А я предполагаю что создатели и распространители этого фейка сосут х..уи. Сошлитесь на меня как на источник в российских спецслужбах!

kraft 18 сентября 2018 | 09:44

vladlenvolkov: Безусловно.
Весь экипаж самолёта жив и находится дома, а к телефону подойти не может потому-что пошли в Пятёрочку за пивом, а телефоны оставили дома.
Их жёны подтверждают.

cromwel 18 сентября 2018 | 10:35

kraft: и вообще в самолете это были туристы. Собор летели посмотреть... были

cromwel 18 сентября 2018 | 09:42

А может команду не удержали наши духовнык скрепы и рванули они к врагам за лучшей жизнью?

podwodnik 18 сентября 2018 | 09:47

Четырнадцать жизней. Ужас. Лететь со стороны моря в сторону берега который атакуют и со стороны которого ведётся встречный огонь. Зачем?! Ведь не могли же не знать и не видеть - самолёт-разведчик, да и спутники хоть какие-то должны "висеть". Получается что только США точно знают что произошло, но раскрывать свои технические возможности не собираются. Сказали только необходимое.

bagarius_goonch 18 сентября 2018 | 09:47

Господа евреи, дело очень серьезное. Было бы правильным начать сбивать израильские самолеты.

mosser 18 сентября 2018 | 10:36

bagarius_goonch: евреи или эрдоган замочили самолёт.

cromwel 18 сентября 2018 | 09:47

Ассад напрягся: если что Золотов его на дуэль вызовет.

grazschdanin 18 сентября 2018 | 09:58

Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot — «Лысуха») — самолёт радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.
Идеальный свидетель всего разгула демократии творимой нашими партнёрами и Израилем в средиземноморье.
Кому выгодно, что бы этот свидетель пропал?

Ну а 146% местных хомяков - потенциальные предатели и пособники внешнего врага.
И когда их пачками повезут валить лес, я вздохну с облегчением: на лесоповале от них хоть какая то польза будет вместо вреда и откровенной поддержки наших недругов.

kottigr1 18 сентября 2018 | 10:03

grazschdanin: Нет страшнее врагов у России чем вертухаи из ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ истребивших жителей России больше чем кто либо за всю историю существования России.. А хомяки кому опасны ?

grazschdanin 18 сентября 2018 | 10:25

kottigr1: Нет страшнее врагов у России чем вертухаи
#

Выходит икона либералов - вертухай Довлатов на самом деле страшный враг России?
"А я ведь догадывался"(С).

Для справки: икона либералов Довлатов С.Д. был вертухаем, надзирал шаламовых и солженицыных на зоне в Республике Коми (посёлок Чиньяворык), близ города Ухта.

kottigr1 18 сентября 2018 | 10:33

grazschdanin: Не свисти.. Довлатов не был сотрудником ФСБ, а служил в рядах СА по призыву..

(комментарий скрыт)

grazschdanin 18 сентября 2018 | 10:27

doxerom: Я от Вас награду не приму - брезгую.

tvitov66 18 сентября 2018 | 10:20

grazschdanin: ватан ты хоть раз видел воочию РЛС 1968 года выпуска? Я нет, но лично обслуживал радиоаппаратуру 1972 года ... Там вся бортовая аппаратура в сумме по ТТХ уступает индийскому смартфону за 11$, наверняка именно поэтому сия сложная и ценная техника (середины прошлого века) используется как извозчик, а не как разведчик

grazschdanin 18 сентября 2018 | 10:31

tvitov66: Ага. И именно по тому, что он был бесполезен и не опасен - его сбили? Причём в аккурат перед тем, как французы начали обстрел Сирии ракетами.

vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 10:04

Петров и Боширов уже позвонили Симоньян и скоро должны прояснить ситуацию.

ymnikymnik 18 сентября 2018 | 10:15

Я же говарил вам экипаж эмигрировался просит политический убежище

mosser 18 сентября 2018 | 10:31

Это друг вождя-Эрдоган опять самолет сбил.

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