Суд в Петрозаводске начнет сегодня пересматривать уголовное дело главы местного «Мемориала» Юрия Дмитриева

Первоначально заседание было намечено на конец июля, однако его перенесли из-за того, что обвиняемый проходил психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Историк Юрий Дмитриев является жертвой противостояния прокуратуры и суда, и данная ситуация неприемлема, — говорила ранее «Эху» писательница Людмила Улицкая.

Улицкая считает, что общественный резонанс может помочь добиться справедливости.