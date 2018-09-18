Суд в Петрозаводске начнет сегодня пересматривать уголовное дело главы местного «Мемориала» Юрия Дмитриева
Первоначально заседание было намечено на конец июля, однако его перенесли из-за того, что обвиняемый проходил психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Историк Юрий Дмитриев является жертвой противостояния прокуратуры и суда, и данная ситуация неприемлема, — говорила ранее «Эху» писательница Людмила Улицкая.
Улицкая считает, что общественный резонанс может помочь добиться справедливости.
Комментарии4
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snamor 18 сентября 2018 | 09:10
Писали же, что только фоткал голую. Что за насильственные действия, девочка показания что-ли дала?
mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 09:10
Юрий Дмитриев вскрыл многочисленные преступления чекистов против россиян, за это наследники тех чекистов пытаются его опорочить и надолго посадить.
yralez 18 сентября 2018 | 09:24
Пока обсуждали, мягко говоря, геев, туристов да генералов, другие геи продолжают беспредел.
parasuk_ 18 сентября 2018 | 09:28
Этот мемориал давно превратился в притон для барыг и педофилов