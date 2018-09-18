Не исключено, что в Германии сегодня будет отправлен в отставку президент Органа по защите конституции Ханс-Георг Маасен. Заседание коалиционного правительства намечено на вечер.

Газета «Вельт» накануне сообщила, что узнала из достоверного источника, будто Ангела Меркель решила сместить Маасена с поста главы службы внутренней разведки за вмешательство в политические дебаты. Позиция министра внутренних дел Хорста Зеехофера для канцлера при этом не важна. Однако Меркель опровергла преждевременные слухи. По ее словам, во вторник состоится запланированная ранее встреча руководителей трех партий коалиционного правительства, на которой будет найдено приемлемое для всех решение.

Маасен навлек на себя гнев Меркель тем, что непрямым образом уличил ее во лжи. В день убийства 35-летнего гражданина Германии в Хемнице канцлер осудила травлю мигрантов на улицах города. Однако глава спецслужбы заявил в интервью газете «Бильд», что никакой травли не было. Об этом ранее сообщил также премьер-министр земли Саксония. К этому мнению примкнул и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Социал-демократическая партия Германии и оппозиция бундестага выступают за отставку главы спецслужбы из-за его пошатнувшейся репутации. Ведь кроме прочего президенту Органа по защите конституции вменяются в вину симпатии к право-популистской партии «Альтернатива для Германии».

В ФРГ случай с Маасеном рассматривается на фоне постоянного конфликта между Меркель и Зеехофером. Министр якобы уже заявил, что уйдет вместе с главой спецслужбы. Подобный шаг должен неотвратимо привести к кризису в правящей коалиции и вопросу о переизбрании канцлера.

Наблюдатели не исключают, что именно поэтому Ангела Меркель попытается урегулировать проблему, не принимая решения об отставке президента Органа по защите конституции ФРГ.