В Средиземном море пока не удалось обнаружить российский самолёт Ил-20 с 14 военными

Он пропал накануне вечером. США полагают, что самолёт случайно могли сбить силы сирийских ПВО.

Поисково-спасательную операцию организовало командование авиабазы Хмеймим. Туда возвращался после задания самолёт радиоэлектронной разведки с российскими военными. Но пропал с радаров примерно в 30 километрах от побережья Сирии, сообщило Минобороны. О судьбе всех кто был на борту – 14 человек – ничего не известно. По данным военного ведомства всё произошло после того как четыре израильских самолёта F16 обстреляли цели в сирийской провинции Латакия. Минобороны кроме того зафиксировало пуск ракет с французского фрегата Овернь, который находится в том же районе. Об атаке израильской авиации сообщает сразу два источника CNN в правительстве США.

По словам одного из них сирийские войска случайно могли сбить российский самолёт из зенитной установки, купленной несколько лет назад у Москвы. Когда отражали налёт израильтян на Латакию. В Армии обороны Израиля агентству РИА сказали, что не комментируют сообщения из-за рубежа. Париж также пока не отреагировал на заявления российского военного ведомства по поводу фрегата. В Пентагоне заявили, что США в атаке на Латакию не участвовали.

Израиль за полтора года 200 раз наносил удары по Сирии, чтобы предотвратить размещение в регионе иранского оружия. Об этом ранее сообщал CNN со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.