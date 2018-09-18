В Средиземном море пока не удалось обнаружить российский самолёт Ил-20 с 14 военными
Он пропал накануне вечером. США полагают, что самолёт случайно могли сбить силы сирийских ПВО.
Поисково-спасательную операцию организовало командование авиабазы Хмеймим. Туда возвращался после задания самолёт радиоэлектронной разведки с российскими военными. Но пропал с радаров примерно в 30 километрах от побережья Сирии, сообщило Минобороны. О судьбе всех кто был на борту – 14 человек – ничего не известно. По данным военного ведомства всё произошло после того как четыре израильских самолёта F16 обстреляли цели в сирийской провинции Латакия. Минобороны кроме того зафиксировало пуск ракет с французского фрегата Овернь, который находится в том же районе. Об атаке израильской авиации сообщает сразу два источника CNN в правительстве США.
По словам одного из них сирийские войска случайно могли сбить российский самолёт из зенитной установки, купленной несколько лет назад у Москвы. Когда отражали налёт израильтян на Латакию. В Армии обороны Израиля агентству РИА сказали, что не комментируют сообщения из-за рубежа. Париж также пока не отреагировал на заявления российского военного ведомства по поводу фрегата. В Пентагоне заявили, что США в атаке на Латакию не участвовали.
Израиль за полтора года 200 раз наносил удары по Сирии, чтобы предотвратить размещение в регионе иранского оружия. Об этом ранее сообщал CNN со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.
Комментарии37
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kraft 18 сентября 2018 | 09:04
Вот что бывает, когда сирийцам комплексы С300 дают.
kottigr1 18 сентября 2018 | 09:05
kraft: Наверняка хохлы саданули из "Бука".. Сейчас МО РФ достанет рабочие чертежи, зарплатные списки, ведомости железной дороги и всё убедительно докажет !
gennady_77 18 сентября 2018 | 09:07
kottigr1: не сейчас. в 2022-м.
rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 09:12
По словам одного из них сирийские войска случайно могли сбить российский самолёт из зенитной установки, купленной несколько лет назад у Москвы. Когда отражали налёт израильтян на Латакию...
Видите, если это не французская ракета, то в предполагаемой гибели российского самолёта виноваты евреи. Или они сами сбили наш самолёт, или сирийские ПВО работали по самолётам еврейских налётчиков и случайно попали в Ил-20.
polikarpich 18 сентября 2018 | 09:19
rpmcmurphy: И так, и этак нормально.
Сколько раз замечал, как только наша бандитско-воровская хунта сотворит очередную гнусь, вскоре происходит какая-нибудь катастрофия.
Какой-то прямо-таки Вселенский закон возмездия действует.
После вчерашнего лживого заявления по поводу "Боинга" и улюлюканья жидопатриотов по этому поводу Ил-20 лёг прямо, как по писаному.
kottigr1 18 сентября 2018 | 09:25
polikarpich: Странно.. Почему.. ?.. Почему же.. !?.. Сирия не закрыла своё небо.. ???
danko1 18 сентября 2018 | 09:28
polikarpich: Подозреваю, что у многих "сирийских" военных, сбивших самолет, русские фамилии.
rihard 18 сентября 2018 | 09:20
rpmcmurphy: Евреи виноваты в том , что у сирийских военных руки из .опы растут?
ur_sus 18 сентября 2018 | 09:24
rpmcmurphy:
//виноваты евреи//
Падлик, да не парься ты, канешна евреи виноваты! Я даже знаю их имена: Соловьёв, Хинштейн, Сатановский...
antiboh 18 сентября 2018 | 09:20
За полтора года 200 раз ?! Т.е. практически через день? А что же,где же хвалёные с-300 "прикрывшие небо над Сирией"? только илы могут засечь и сбить?
tvitov66 18 сентября 2018 | 09:09
kottigr1: тренируются ребята. Хорошо что хоть попали ... плохо что в своего. Да чо там переживать за 14 ихтамнетов - не было их там и не будет = все сходится
progulkin 18 сентября 2018 | 09:12
наши поставили, сирийцы приняли, затем они сбили, никто не виноват так как сирийцы друзья, а Путин как всегда в белом! Многоходовочка?
taglit 18 сентября 2018 | 09:14
tvitov66: Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американский правительственный источник, в армии США полагают, что Ил-20 был по ошибке сбит сирийскими средствами ПВО при попытке отражения удара ВВС ЦАХАЛа.
Официальный Дамаск пока никаких комментариев не дает.
Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует эту информацию.
Ранее тем же вечером сирийское телевидение сообщило о взрывах в прибрежном городе Латакия в результате ракетного удара израильских ВВС по нескольким объектам в городе. Официальное сирийское агентство новостей SANA сообщило, что батареи противовоздушной обороны перехватили несколько ракет. Утверждалось, что израильские ВВС со стороны моря атаковали "заводы по производству бытовой химии и алюминия, а также электростанцию в Сакубии". Базирующаяся в Лондоне организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что ракетным ударом были уничтожены два склада вооружений в районе базы сирийских ВМС. По данным SOHR были ранены более 10 представителей силовых структур и военнослужащих, некоторые из раненых в тяжелом состоянии.
kraft 18 сентября 2018 | 09:11
kottigr1: Диспетчер Карлос направлял, точно говорю.
venmud 18 сентября 2018 | 09:33
kottigr1: "МО РФ достанет рабочие чертежи, зарплатные списки, ведомости железной дороги"
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Вы нарушили наш ЗОЖ. Про МО и чертежи мы поняли, а в остальном - полный мрак. Вынуждены снова накатить.
ionessi 18 сентября 2018 | 09:06
А почему сразу сирийцы? почему не израильтяне своими ракетами с самолета?
meteor1908 18 сентября 2018 | 09:17
ionessi: таковы законы гибридной войны....
bilrot 18 сентября 2018 | 09:22
ionessi: По тому , что ракеты " воздух - земля " не предназначены для уничтожения летательных объектов .
antiboh 18 сентября 2018 | 09:32
ionessi: Зачем?зачем это надо израильтянам? он им не мешал,а проблем была бы куча. Они по целям отработали. Тоже самое с ракетами французского фрегата,хотя есть шанс один на миллионы,что могли случайно зацепить, а вот пво Сирии- 99,9%
mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 09:08
Увы, но в очередной раз подтвердился тот забавный факт, что от российского оружия в основном гибнут сами же россияне.
Нефиг продавать и раздавать его нехорошим режимам.
tvitov66 18 сентября 2018 | 09:12
mikhail_spb_: дык все сходится - в Сирии не было 14 ихтамнетов и теперь наверняка не будет ... если конечно их трупы к сирийскому берегу течением не прибьёт
kraft 18 сентября 2018 | 09:14
mikhail_spb_: Так хорошие режимы и не покупают и даже даром не берут.
voenpes 18 сентября 2018 | 09:09
Жаль погибших. Может сбили. А может и сам упал. Самолет-то старенький, лет 50 от роду.
basel812 18 сентября 2018 | 09:10
Рухлядь из 60-х. Её и сбивать то не надо. Как можно в неё людей сажать?
venmud 18 сентября 2018 | 09:17
basel812: "Рухлядь из 60-х."
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Рухлядь ...дь сегодня очень высоко,
chapter_2 18 сентября 2018 | 09:12
14 российских военных и самолёт Ил-20 - новые жертвы сирийской авантюры Кремля...
venmud 18 сентября 2018 | 09:13
Проснулся почитал блоги и новости на "Эхо" - всё - как всегда. Стабильность, благодаря её Основателю. Ура!
aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 09:14
Сколько ещё жизней нужно забрать в жертву, лишь бы асад остался во власти, да поделился нефтью с поваром Вовы скепоносного.
vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 09:15
Русское Оружие не промахивается, нет.
sg100 18 сентября 2018 | 09:17
Израиль врядл ли, они стрелять умеют. Сирийцы - даже не смешно. Российские комплексы в свои самолеты не стреляют. Франки, пидорасы, отличились, со своего корыта пальнули..
kraft 18 сентября 2018 | 09:21
sg100: Если распознавалку "свой-чужой" не скрутили и в цветмет не сдали.
gennady_77 18 сентября 2018 | 09:22
почему сирия не "закрыла" небо?! все, вопрос виноватых решен.
sg100 18 сентября 2018 | 09:32
gennady_77:
А она его открывала разве?? Этим кошерным ублюдкам и франкам вездессущим кто то там разрешал летать? Кто туда звал этих мясников? Франкам после Ливии некого бомбить давно было? Руки чешутся? Твари. Где они были, когда ИГИЛ зщахватывал целые города, бошки рубил хоть белым, хоть местным. А тут набежали, пидорасы..
andreyroma 18 сентября 2018 | 09:24
зачем, для чего, к какой то там матери
ил20, як9, по2
ну уже там, эти на ядреном двигателе, взлетают и никогда не содятся
cromwel 18 сентября 2018 | 09:25
Спросите у Рогозина. Может все таки пендосы кривым сверлом что то просверлили в самолете? Или англичанка нагадила.Ну нельзя же теперь сирийских братьев обвинять!
ymnik29 18 сентября 2018 | 09:31
Яка чудова новина !
chichanik 18 сентября 2018 | 09:31
Стрелкову - бук.
Асаду - С300.
ВВ,тут в приёмной вас обезьяна дожидвется битый час ... что-то насчёт Ф1 ... примете?