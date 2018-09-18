42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании «SpaceX». Он говорит, что такой полет всегда был его мечтой.

Маэдзава является главой интернет-сайта «Zоzо», с помощью которого можно заказывать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. По оценкам журнала Форбс, его капитал составляет около трех миллиардов долларов.

Полет к Луне может состояться в 2023 году.