42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны
42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании «SpaceX». Он говорит, что такой полет всегда был его мечтой.
Маэдзава является главой интернет-сайта «Zоzо», с помощью которого можно заказывать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. По оценкам журнала Форбс, его капитал составляет около трех миллиардов долларов.
Полет к Луне может состояться в 2023 году.
Комментарии9
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antiboh 18 сентября 2018 | 08:54
И Маск сделает это.
snamor 18 сентября 2018 | 09:06
antiboh: Лет через 20.
kirilka1 18 сентября 2018 | 09:13
snamor: Лет через двадцать может быть отправят наконц то собаку, для начала. Черепаху уже отправляли. А вот с млекопитающими не было правдоподобных экспериментов.
snamor 18 сентября 2018 | 09:21
kirilka1: Японец для амеров вместо собаки! Как неполиткорректно.
kirilka1 18 сентября 2018 | 09:09
antiboh: Пять лет осталось, до того, когда придумают как отмазаться от этого полета. Через пять лет или миллиардер обанкротится, или Маск, или падишах. Вот американцы в шестидесятых так не тянули время, через семь лет после первого полета уже один за одним потянулись экипажи с прилунением и отлунением. Чудеса! Через семь лет, Карл! Гении. Не то что нынешнее племя.
nersesov 18 сентября 2018 | 09:22
antiboh: ему бы сначала сделать производство теслы неубыточным, вот это было бы действительно достижение.
rom8883 18 сентября 2018 | 08:54
А в России всё ищут кто дырку в МКС сделал.
kunst54 18 сентября 2018 | 08:58
Средства нужно вкладывать в науку, это в итоге окупится сторицей. И вообще - это для страны и для людей грандиозно и красиво. Но наши гэбешные генералы не в состоянии постигнуть подобного. "Сармата", "Новичок", Калашников - вот предел их ума. И к тому же им садистически необходимо бомбить и бомбить Воронеж...
oleg_andreevich 18 сентября 2018 | 09:08
kunst54: какие средства? Бюджетные чтоли?