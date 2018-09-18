Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал не отказывается от участия во втором туре
Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал не отказывается от участия во втором туре, несмотря на согласие работать вместе с главой региона Вячеславом Шпортом. В интервью агентству РИА он пояснил, что принял предложение сделать все возможное для улучшения жизни жителей края.
По итогам голосования 9 сентября кандидат-"единоросс" Вячеслав Шпорт уступил Фургалу 0,19%.
Сегодня оба кандидата не пришли на теледебаты, но направили свои видеообращения, которые были показаны в эфире. Шпорт предложил сопернику перейти работать в правительство, а Фургал ответил, что принимает его предложение.
Комментарии3
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vata_putya 18 сентября 2018 | 08:52
как лебедь в 96 году слился
ze_danil 18 сентября 2018 | 09:17
vata_putya: ничего общего
Лебедю победа точно не светила, он гарантировано был третьим
но участием в выборах он забирал голоса у Ельцина, вот и пришлось им "подружиться"
rom8883 18 сентября 2018 | 09:23
...он пояснил, что принял предложение сделать все возможное для улучшения жизни жителей края.\\\
Неужели воровать не будет?