Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал не отказывается от участия во втором туре, несмотря на согласие работать вместе с главой региона Вячеславом Шпортом. В интервью агентству РИА он пояснил, что принял предложение сделать все возможное для улучшения жизни жителей края.

По итогам голосования 9 сентября кандидат-"единоросс" Вячеслав Шпорт уступил Фургалу 0,19%.

Сегодня оба кандидата не пришли на теледебаты, но направили свои видеообращения, которые были показаны в эфире. Шпорт предложил сопернику перейти работать в правительство, а Фургал ответил, что принимает его предложение.