Результаты выборов губернатора Приморья отменены на 13 участках в одном из районов
Результаты выборов губернатора Приморья отменены на 13 участках в одном из районов. Так решила местная избирательная комиссия из-за подозрений, что результаты пытаются сфальсифицировать.
По словам представителя Избиркома, была отмечена большая задержка в введении данных в систему ГАС-Выборы. Избирком Приморья продолжает получать жалобы после второго тура.
Коммунист Андрей Ищенко, лидируя после подсчета 95% голосов, неожиданно уступил единороссу Андрею Тарасенко.
Комментарии3
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vladimir1967 18 сентября 2018 | 08:47
Пора сдирать звезду героя с киндер сюрприза.
bja_1950 18 сентября 2018 | 09:01
Откуда эти мошенники берут цифры 95 процентов, 99 процентов? Технология подсчета голосов не позволяет давать какие-либо промежуточные результаты. Подсчет голосов длится в пределах одного часа после окончания голосования на участке. После этого составляется протокол, подписывают все члены участковой избирательной комиссии, председатель комиссии ставит на этот протокол печать. Все! Данные протокола немедленно передаются по телефону в райизбирком и прямо на участке вносятся в компьютер. Вся остальная информация - это явная попытка мошенничества и манипуляций. Поэтому максимум через час можно объявлять итоги голосования. А если после ночи наутро говорят о 99 процентах, то надо сразу возбуждать уголовное дело.
dominator13 18 сентября 2018 | 09:03
это общий результат выборов не меняет.