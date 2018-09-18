Результаты выборов губернатора Приморья отменены на 13 участках в одном из районов. Так решила местная избирательная комиссия из-за подозрений, что результаты пытаются сфальсифицировать.

По словам представителя Избиркома, была отмечена большая задержка в введении данных в систему ГАС-Выборы. Избирком Приморья продолжает получать жалобы после второго тура.

Коммунист Андрей Ищенко, лидируя после подсчета 95% голосов, неожиданно уступил единороссу Андрею Тарасенко.