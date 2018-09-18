США рассекретят ряд документов, которые имеют отношение к предполагаемому вмешательству России в американские выборы
Соединенные Штаты рассекретят ряд документов, которые имеют отношение к предполагаемому вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Это решение Дональда Трампа.
Представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что распоряжение отдано для прояснения ситуации и является ответом на запрос конгрессменов. В частности, рассекречены будут все текстовые сообщения, относящиеся к теме вмешательства в выборы, которые были написаны Джеймсом Коми в период, когда он руководил ФБР.
Также будут обнародованы сообщения других официальных лиц.
Комментарии1
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opiatnovyi63 18 сентября 2018 | 09:01
Наши всё равно будут требовать доказательств! Даже Маргарита Симноьян не признается , что носилась по Москве с полосато-звёздным!