Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб
Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб. Об этом по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил Владимир Путин.
Дискуссии Эрдогана и Путина по Идлибу обнадеживают, — заявили в Пентагоне.
Комментарии3
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ur_sus 18 сентября 2018 | 08:41
//Дискуссии Эрдогана и Путина по Идлибу обнадеживают//
Ты не бойся меня Эрдогана
Я сегодня пришел без ножа
Я сегодня пришел без нагана
Никого не хочу обижать...
meteor1908 18 сентября 2018 | 08:47
Без "законного правительства" Сирии поделили Сирию...
rom8883 18 сентября 2018 | 09:11
Два любителя побряцать оружием, договорились не убивать там мирных жителей. Но только там.