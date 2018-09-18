Российский самолет ИЛ-20, мог быть случайно сбит сирийскими ПВО
Российский самолет ИЛ-20, мог быть случайно сбит сирийскими ПВО, которые отражали израильский авиаудар в провинции Латакия. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в американском руководстве.
Израильские власти пока ничего не комментируют. Не предоставляет никакой дополнительной информации и российская сторона.
Минувшей ночью Министерство обороны подтвердило, что Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал над Средиземным морем. Судьба военных неизвестна.
Комментарии45
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kraft 18 сентября 2018 | 08:34
А сколько крику было когда Асаду поставили С300.
Но он зараза стал российские самолёты сбивать.
rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 08:38
Российский самолет ИЛ-20, мог быть случайно сбит сирийскими ПВО, которые отражали израильский авиаудар в провинции Латакия...
Это евреи.
arye_11 18 сентября 2018 | 08:39
rpmcmurphy:
То, что армия Асада все-таки научилась сбивать самолеты комплексами С-200, это несомненный плюс(так как говорили, что они это железо освоить не смогут).
То, что сбили дружественный самолет, тоже несомненный, но минус.
В общем, плюс на минус, результат равен нулю (для Асада, конечно, так как для России минус самолет и минус 14 жизней)
luger_max_otto 18 сентября 2018 | 08:54
Это сколько раз путинский режим достигал полной победы в сирийской войне...
detul 18 сентября 2018 | 08:56
arye_11: Комплексы С-200 имеют систему распознавания свой-чужой, и сбивать могут только вражеские и гражданские самолеты. А вот по какому самолету стрелял зенитными ракетами французский фрегат, не очень ясно. Неужели его атаковали асадовские древние штурмовики? А результат будет ясен достаточно скоро. Или французы выступят за снятие санкций с России, или их фрегат рискует затонуть … это ведь не гражданский иранский самолет.
kottigr1 18 сентября 2018 | 09:03
detul: Наверняка хохлы саданули из "Бука".. Сейчас МО РФ достанет рабочие чертежи, ведомости железной дороги и всё докажет !
sashapetrov 18 сентября 2018 | 09:08
detul: "Или французы выступят за снятие санкций с России, или их фрегат рискует затонуть … это ведь не гражданский иранский самолет."
Пришлют ящик помидор.
kondrakr 18 сентября 2018 | 09:23
detul: "или их фрегат рискует затонуть.." Неа. Не рискует
.
yan18 18 сентября 2018 | 09:26
detul: Смешно , спец по системам свой-чужой..
Таким образом это будет первый самолет радиоэлектронной разведки сбитый на высоте , низко летящей крылатой ракетой-море земля, которую он не засек...
Про свой чужой рвсскажите пилотам штурмовика и Ка52-сбитых в Сирии протурецкими боевиками российскими ПЗРК "Игла"
kraft 18 сентября 2018 | 08:40
rpmcmurphy: Точно.
И воду они в Армянске выпили.
igorkot____1 18 сентября 2018 | 08:54
Очередной "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" перебил пропагандистский фейк от Минобороны. Вот же подгадили сирийцы, так подгадили
tvitov66 18 сентября 2018 | 09:03
Тренируются ребята. Хорошо что хоть попали ... плохо что в своего ... но ведь попали-таки!
astet 18 сентября 2018 | 08:42
rpmcmurphy: Это евреи.
Соглашусь.
Это главные российские евреи
Ротенберги и Абрамович
поддерживают и финансируют Путина!
За это он позволяет им разворовывать Россию.
Так и хочется спросить:
а Путин - не еврей (хотя бы в душе)?
blahovdav 18 сентября 2018 | 09:18
astet: а Путин - не еврей (хотя бы в душе)?\\\Крысы, они не имеют национальности. Они серые, вонючие и когда их зажимают в угол в темном питерском подьезде на чинают нападатьи огрызаться...
prapor111 18 сентября 2018 | 09:19
astet: А ведь ты, цукин сын, сеешь меж национальную рознь.
shmuel63 18 сентября 2018 | 08:49
rpmcmurphy: Нет, братец. Это вам ответка за вчерашнее наглое вранье насчет "Боинга". Бог - он есть, хоть и не всегда
shmuel63 18 сентября 2018 | 09:14
shmuel63: И у бога есть чувство справедливости. "Ил" сбит по ошибке, Как и "Боинг".
blahovdav 18 сентября 2018 | 09:20
shmuel63: И у бога есть чувство справедливости. "Ил" сбит по ошибке, Как и "Боинг".\\\По ошибке? Охотно поверю. Так признайтесь, покайтесь, компенсируйте и...все. Нет, нужнеор путлеровским тварям изворачиваться, лгать, выкручиваться...Не выйдет.
ur_sus 18 сентября 2018 | 08:53
rpmcmurphy:
Я думаю, сирийцы пытались сбивать израильские ракеты российским самолётом, и... получилось!
ivfn 18 сентября 2018 | 09:13
rpmcmurphy:
Там четыре самолета израильских шастали и французы пускали ракеты.
blahovdav 18 сентября 2018 | 09:16
rpmcmurphy: Это евреи.\\\\Нее, это арабы, поддерживаемые мордово=бурятскими оккупантами
good_sky 18 сентября 2018 | 08:41
kraft:
Не торопитесь с выводами, однако
Может это была французская атака.
kraft 18 сентября 2018 | 09:00
good_sky: Диспетчер Карлос наводил.
good_sky 18 сентября 2018 | 09:09
kraft:
Погибли наши люди, а вам смешно
Это, батенька, грешно.
kraft 18 сентября 2018 | 09:18
good_sky: Вы про голландцев с малайцами?
Или про кого?
blahovdav 18 сентября 2018 | 09:25
good_sky: good_sky:Погибли наши люди, а вам смешно
Это, батенька, грешно.\\\\\ Да, я видел в хронике, как скорбели жители украинских и российских сел и деревень по несчастным немцам в 43 году. Так убивались.... Чем больше врагов исдохнет вдалеке, тем меньше их придет на мою землю. Вода-серной кислотой...
good_sky 18 сентября 2018 | 09:33
blahovdav:
Ты, голуба,хоть иногда снимай кастрюлю со своего чуба!
kondrakr 18 сентября 2018 | 09:25
good_sky: Была бы французская атака, они бы давно сообщили: "Сорян, мужики, мы тут ваш самолёт сбили - подлетел, сцуко, близко". Тут нет повода устраивать тайну.
wasielna 18 сентября 2018 | 08:52
kraft: Вот прям сразу и "зараза". Тренируется просто.
kraft 18 сентября 2018 | 08:52
wasielna: Кошмар какой))
echomazy___etnopamoyka 18 сентября 2018 | 08:40
Потекло гавнопотрубам. Сегодня "Йэхо" каждые полчаса будет надрачивать эту новость на радость местной жидобандере.
kraft 18 сентября 2018 | 09:09
echomazy___etnopamoyka: Можете на каждый комментарий отвечать За пацанов!
ze_danil 18 сентября 2018 | 09:10
echomazy___etnopamoyka: на сейчас это главная новость для России
хотя портянкам хочеца обсуждать "а чо там у хахлов?"
ghazaryan_s 18 сентября 2018 | 08:46
А может сами случайно сбили?
vedma2017 18 сентября 2018 | 09:03
ghazaryan_s:
"Не было такого никогда, и вот - опять ..."
vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 08:48
Испытания С-300 прошли успешно.
wingate 18 сентября 2018 | 08:50
Сирийские наводчики ракетных комплексов, сидящие на С-200, ещё те проффи - они лишь врать горазды, сколько ещё израильских ракет сбили эти тупые арабесы на это раз, никогда и ничем не подтверждая свои арабские сказки. Совсем другое тело тихоход Ил-20, которому в обед сто лет, вот его они действительно могли сбить, это как раз им по силам и полностью соответствует их интеллекту и уровню подготовки.
detul 18 сентября 2018 | 08:58
wingate: Ну да а еще соответствует силам и интеллекту обучение французских моряков, в зоне поражения их зенитных средств как раз и находился этот ИЛ. Или они отбивали от этого ИЛа сирийские ракеты ?
jblack2 18 сентября 2018 | 08:51
Случайно, у сирийских ПВО должны били быть возможность определять цели посредством аппаратуры опознавания "свой-чужой", зашитой в каждую армейскую радиолокационную АСУ.
maximv 18 сентября 2018 | 08:57
Ихтамнет
oldpartizan 18 сентября 2018 | 09:02
maximv: уже точно нет.
dominator13 18 сентября 2018 | 09:00
а как хотелось убивать и такой облом-самих убили.
kunst54 18 сентября 2018 | 09:02
Бедняги. Но захреном в Сирию лезть?
rom8883 18 сентября 2018 | 09:19
Судьба военных неизвестна.\\
Печальна их судьба.
lelik323 18 сентября 2018 | 09:22
ЭХО Мосвы: You fake news!
Как и CNN, откуда вы этот фейк и скомуниздили! :)