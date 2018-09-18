Российский самолет ИЛ-20, мог быть случайно сбит сирийскими ПВО, которые отражали израильский авиаудар в провинции Латакия. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в американском руководстве.

Израильские власти пока ничего не комментируют. Не предоставляет никакой дополнительной информации и российская сторона.

Минувшей ночью Министерство обороны подтвердило, что Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал над Средиземным морем. Судьба военных неизвестна.