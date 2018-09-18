Суд в Петрозаводске начнет сегодня пересматривать уголовное дело главы местного «Мемориала» Юрия Дмитриева

Первоначально заседание было намечено на конец июля, однако его перенесли из-за того, что обвиняемый проходил психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.