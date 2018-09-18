Суд в Петрозаводске начнет сегодня пересматривать уголовное дело главы местного «Мемориала» Юрия Дмитриева
Первоначально заседание было намечено на конец июля, однако его перенесли из-за того, что обвиняемый проходил психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Комментарии2
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neburzhui2 18 сентября 2018 | 08:28
Старый извращенец. Какой бы ни был приговор.
sasass 18 сентября 2018 | 08:37
Посадят, потому что под НКВД копал ,а НКВД это ФСБ сегодня...