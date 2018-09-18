ВЭБ призывает украинские власти начать переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций дочки, «Проминвестбанка»

Внешэкономбанк призывает украинские власти начать переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций своей дочки, «Проминвестбанка». Об этом пишет газета «КоммерсантЪ», в распоряжении которой оказалось письмо руководства ВЭБа президенту Украины, премьер-министру, главе МИДа и Национального банка.

В нем, в частности, говорится, что только в прошлом году националисты, поддерживаемые государством, провели 80 акций против отделений «Проминвестбанка» и его банкоматов, что привело к критическому ухудшению его экономического состояния.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий — ВТБ, «Сбербанка» и «Проминвестбанка» на Украине.