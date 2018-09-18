ВЭБ призывает украинские власти начать переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций дочки, «Проминвестбанка»
Внешэкономбанк призывает украинские власти начать переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций своей дочки, «Проминвестбанка». Об этом пишет газета «КоммерсантЪ», в распоряжении которой оказалось письмо руководства ВЭБа президенту Украины, премьер-министру, главе МИДа и Национального банка.
В нем, в частности, говорится, что только в прошлом году националисты, поддерживаемые государством, провели 80 акций против отделений «Проминвестбанка» и его банкоматов, что привело к критическому ухудшению его экономического состояния.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий — ВТБ, «Сбербанка» и «Проминвестбанка» на Украине.
Комментарии5
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eniro 18 сентября 2018 | 08:37
Это страшный суд. По два взломанных банкомата на область за год, да еще и националистами, поддерживаемыми государством... Интересно было бы посмотреть аналогичную статистику в России. Как там у возбужденных с колен?
eniro 18 сентября 2018 | 08:42
eniro: Да, запамятовал, это вместе с непризнанными державами или только на территории временно окупированной жидобандерами?
sasass 18 сентября 2018 | 08:41
ВЭБ поднимает белый флаг на Украинской войне, скоро и МО поднимет...
alex_melnikov Алексей Мельников 18 сентября 2018 | 08:44
Дорогой ВЭБ,
обратись к Путину, который напал на Украину. Предъяви ему претензии. И больше никому.
jblack2 18 сентября 2018 | 08:57
alex_melnikov: Вы хотите сказать что ВЭБ получил ответку за недобитых в 1940-50-х годах бандеровцев?
Подобные выводы - бредовые по сути своей, и не оправдают вас в суде за пределами Украины.