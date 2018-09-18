Минобороны РФ пока не предоставляет новых данных о самолете ИЛ-20, который пропал над Средиземным морем минувшей ночью
Министерство обороны России пока не предоставляет новых данных о самолете ИЛ-20, который пропал над Средиземным морем минувшей ночью. Ранее сообщалось, что на его борту находятся 14 человек.
Связь с самолетом пропала во время обстрела израильской авиацией территории сирийской Латакии.
В Вашингтоне уже предположили, что российский самолет был сбит ПВО Сирии.
Комментарии17
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ur_sus 18 сентября 2018 | 08:21
//В Вашингтоне уже предположили, что российский самолет был сбит ПВО Сирии//
В борьбе устаревших российских ракет с устаревшим российским самолётом победили устаревшие ракеты
antiboh 18 сентября 2018 | 08:25
ur_sus: Эта версия предпочтительна. Иначе вою было бы ,ведь тут французы,израильтяне фигарили по асадовцам,но... Путин Асаду простит,подумаешь 14 человек..
gonduras_on_colima 18 сентября 2018 | 08:28
Надо бы израильским такие номера почаще проворачивать - когда воздущно-комические гробы в небе, устраивать очередной налёт.
И бравые сирийские пвошники своё дело опять сделают.
Так и война скоро закончится, бгг.
perectukin 18 сентября 2018 | 08:34
ur_sus:
Это не устаревшие, а единственный самолет радиолокационный разведки Ил-20, напичканный советской электроникой выпуска 65 года прошлого века.
Что они там могли разведывать ?
Ну если пиндосы сказали что ПВО Сириии , значит так и есть.
Хорошие у нас ракеты делали.
nick_yalta_ua 18 сентября 2018 | 08:22
московское мн думает как сказать что он уволился или был в отпуске
belovnikita 18 сентября 2018 | 08:23
Ха ха) Минус 14 штук террористов :-D Победила дружба))
tonight 18 сентября 2018 | 08:31
belovnikita: Уверена что после этого инциндента отношения с рашей улучшатся и Путин поставит Асаду ещё круче вооружения, такие что б вообще нельзя было промахнутся. И чтоб сбивало сразу пачку самолетов, вертолетов в щепки.
askol2016 18 сентября 2018 | 08:25
Наконец-то сирийцы научились сбивать самолеты!
detul 18 сентября 2018 | 08:33
askol2016: Точно сирийцы? А французский фрегат в это время зенитными ракетами отгонял израильские самолеты от Латакии? Так ведь может потонуть француз ((( Шторма то в Средиземном море осенью бывают очень сильными.
severnaj 18 сентября 2018 | 08:27
Вот непруха....
tonight 18 сентября 2018 | 08:41
severnaj: Побольше такой "непрухи" и война в Сирии закончится для раши. И вернутся выжившие военные домой в семьи где их ждут.
gonduras_on_colima 18 сентября 2018 | 08:41
severnaj: // Вот непруха.... // - совершенно с вами не согласен - почаще бы так и побольше.
kraft: // Вот что бывает когда С300 поставляют. // И сколько эти С300 за всё время сбили израильских?
Вот что бывает, когда пукают в лужу, не изучив матчатсть. //
prade: // Что-то "патриоты" не шутят про "птичкопад", и "самолеты тяжелее воздуха, поэтому они и падают". //
Так щас доки покажут, что эту ракету в 1953-м году Украине поставили.
kraft 18 сентября 2018 | 08:28
Вот что бывает когда С300 поставляют.
prade 18 сентября 2018 | 08:35
Что-то "патриоты" не шутят про "птичкопад", и "самолеты тяжелее воздуха, поэтому они и падают". Это называется кармой, и таких случаев будут еще много, пока Россия не признает свою вину, что она сбила малайзийский Боинг.
sasass 18 сентября 2018 | 08:47
Россия портить дружбу с Израилем не будет и поэтому Россия из-за самолета , экипажа бузить не будет....
prade 18 сентября 2018 | 08:56
sasass: Признать, что самолёт сбили израильтяне означало бы необходимость ответа Израилю. Кремль лучше промолчит, чем ответит. Такова реальность. Это не в телевизоре воевать с врагами.
wingate 18 сентября 2018 | 09:08
sasass: При чём спрашивается Израиль, который согласовываем все свои авиаудары в Сирии с российскими военными. Вопрос к командованию российских ВВС в Сирии : - что делал этот дед ИЛ-20 в зоне боевых действий, когда израильтяне наносили очередные авиаудары по асадовских хранилища иранских ракет, предназначенных ираном для своих вояк в Сирии, а также отрядов хизбаллы и шиитских боевиков. Израиль всегда филигранно точно уничтожает любые намеченные им ранее объекты и никогда, в отличие от РФ, не сбивает по ошибке совершенно не нужные ему цели.