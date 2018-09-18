Петрозаводский суд должен приступить к рассмотрению по новой первого дела правозащитника и история Юрия Дмитриева

Глава карельского «Мемориала» ранее был арестован в рамках расследования второго дела. Спустя почти полгода после приговора карельский суд возвращается к делу Юрия Дмитриева. Тогда, в апреле, решение судьи Марины Носовой многие назвали фактическим оправданием. Историка и правозащитника признали невиновным по статьям об изготовлении детской порнографии, и о развратных действиях в отношении несовершеннолетней (потерпевшей следствие называло приемную дочь Дмитриева). А по обвинению в хранении боеприпасов суд назначил лишь 2,5 года ограничения свободы. Из них главе карельского «Мемориала» оставалось лишь три месяца. Но уже в июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. А спустя всего пару недель правозащитника задержали, а позже арестовали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Он вины не признает, его коллеги и сторонники уверены, что все это – месть силовиков за исследования о жертвах и причастных к сталинскому террору. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии – в Сандармохе и Красном бору.