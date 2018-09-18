Над Средиземным морем пропал российский военный самолёт, который участвует в операции в Сирии

На его борту 14 человек. Версий несколько. Ил-20 исчез с радаров, когда возвращался на российскую авиабазу Хмеймим. Связь с военным самолётом пропала в 35-ти километрах от побережья Сирии, заявили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что в это время израильские военные самолёты атаковали объекты в провинции Латакия. Минобороны также зафиксировало пуск ракет с французского фрегата. Ни Франция, ни Израиль ситуацию пока не комментировали. Самолёт с 14-ю российскими военными мог затонуть в Средиземном море в результате критического инцидента в воздухе, рассказал «Интерфаксу» источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов. Собеседник CNN в правительстве США, знакомый с ситуацией утверждает, что российский военный самолёт случайно сбили войска Башара Асада из зенитных установок, которые Москва продала Дамаску несколько лет назад, сообщает телеканал. Представитель Пентагона заявил, что США в атаке на Латакию не участвовали. По данным агентства SANA при ракетных ударах, которые наносились со стороны моря, повреждения получили технические здания. При атаке сирийской провинции семь человек пострадало, сообщают местные правозащитники.