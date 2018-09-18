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08:02, 18 сентября 2018

Над Средиземным морем пропал российский военный самолёт, который участвует в операции в Сирии

На его борту 14 человек. Версий несколько. Ил-20 исчез с радаров, когда возвращался на российскую авиабазу Хмеймим. Связь с военным самолётом пропала в 35-ти километрах от побережья Сирии, заявили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что в это время израильские военные самолёты атаковали объекты в провинции Латакия. Минобороны также зафиксировало пуск ракет с французского фрегата. Ни Франция, ни Израиль ситуацию пока не комментировали. Самолёт с 14-ю российскими военными мог затонуть в Средиземном море в результате критического инцидента в воздухе, рассказал «Интерфаксу» источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов. Собеседник CNN в правительстве США, знакомый с ситуацией утверждает, что российский военный самолёт случайно сбили войска Башара Асада из зенитных установок, которые Москва продала Дамаску несколько лет назад, сообщает телеканал. Представитель Пентагона заявил, что США в атаке на Латакию не участвовали. По данным агентства SANA при ракетных ударах, которые наносились со стороны моря, повреждения получили технические здания. При атаке сирийской провинции семь человек пострадало, сообщают местные правозащитники.

Комментарии

12

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ur_sus 18 сентября 2018 | 08:08

Что искал ил-20 в стране далёкой? что бросил он в краю родном?

rsilk 18 сентября 2018 | 08:11

ur_sus: вовино Эго хотел приподнять тот ИЛ

luger_max_otto 18 сентября 2018 | 08:14

Скорее всего постаралось сирийское или российское ПВО. Чтобы летчики не зазнавались.

igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 08:14

ur_sus: чем бездарней МО обороны, тем чаще оно проводит брифинги. Толтко вчера один закончился, а тут на тебе !

grazschdanin 18 сентября 2018 | 08:51

ur_sus: Что искал ил-20 в стране далёкой? что бросил он в краю родном?
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Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot — «Лысуха») — самолёт радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.
Идеальный свидетель всего разгула демократии творимой нашими партнёрами и Израилем в средиземноморье.
Кому выгодно, что бы этот свидетель пропал?

pravdatut 18 сентября 2018 | 08:10

Надоели Сирии эти братья росиянцы.

tonight 18 сентября 2018 | 08:15

pravdatut: Эт точно! Русские не хотят убиратся из Сирии, сирийцы волнуются вдруг раша захочет присоединить Сирию, мало ли что Путину придет в голову.

mikluho_m 18 сентября 2018 | 08:11

Кремль уже выразил озабоченность?
Типа "трюфелями не отделаетесь!" ?

pyco_mypucmo 18 сентября 2018 | 08:12

Ансамбль Александрова слушать подались.

ly4_sveta 18 сентября 2018 | 08:17

Какие войска Асада?))) Кто там в его войсках? Свои
сбили своих. И это расплата за враньё Конашенкова
о Боинге. Бог не Тимошка...

stopkran1969 18 сентября 2018 | 08:21

Взяли отпуск и ушли купаться

rusomatroso 18 сентября 2018 | 08:39

Сбили укропы из Бука. К гадалке не ходить

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