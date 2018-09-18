ФСБ установила адресата писем обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш
Как передает РБК, электронные послания Виктора Кудрявцева с данными о вооружениях получал бельгиец Патрик Рэмбо. По сведениям издания, институт, где он работал, описан в деле как структура НАТО. Кудрявцев был арестован летом этого года, ему вменяется передача секретных сведений Фон Кармановскому институту. РБК удалось связаться с получателем писем, но Рэмбо отказался комментировать дело Кудрявцева.
Комментарии1
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polikarpich 18 сентября 2018 | 07:58
Там, вроде бы, "Рэмбо-5" затевается? Вот, можно снять прямо по реальным событиям.