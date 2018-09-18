Действующий глава Хабаровского края предложил оппоненту по второму туру пост первого зампреда краевого правительства
Сергей Фургал предложение губернатора принял, но отказываться от второго тура не стал. Фургал и Шпорт набрали в первом туре почти равное количество голосов.
Комментарии2
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alcatraz 18 сентября 2018 | 08:07
Мошенники начали проигрывать по всем фронтам, вот и началась компания по подкупам оппонентов.
plidurok Андрей Филимонов 18 сентября 2018 | 08:33
У борцов с коррупцией привычка давать взятки неистребима.