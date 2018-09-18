Самолет ИЛ-20 с 14-ю российскими военными пропал над Средиземным морем

Как сообщает Минобороны России, это произошло во время удара по Сирии самолетов Израиля и пусков ракет с французского корабля «Овернь». Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Ил-20 предназначен для радиоэлектронной разведки.