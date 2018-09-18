Самолет ИЛ-20 с 14-ю российскими военными пропал над Средиземным морем
Как сообщает Минобороны России, это произошло во время удара по Сирии самолетов Израиля и пусков ракет с французского корабля «Овернь». Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Ил-20 предназначен для радиоэлектронной разведки.
Комментарии19
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forward 18 сентября 2018 | 07:52
A люди продолжают гибнуть...
oldpartizan 18 сентября 2018 | 07:52
он утонул...
polikarpich 18 сентября 2018 | 07:56
oldpartizan: Ничего. Когда-нибудь мы сможем сказать с чувством глубокого удовлетворения:"Он сдох!".
ur_sus 18 сентября 2018 | 07:56
Был несправедлив по отношению к сирийским ракетчикам: когда раньше они говорили, что сбили самолёт - я смеялся...
ex_ex 18 сентября 2018 | 09:16
ur_sus: Так они не специально, пальнули в белый свет как в копеечку и случайно попали.
igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 07:59
forward: опять у тупарей рашкинцев кто- то виноват: то хохлы, то американцы, то французы, то израилетяне! Главное вовремя диспетчера карлоса вытащить на свет ! А то что израилетяне и французы наносили удар по наземным целям дуракам ничего не говорит. Они будут убеждать российское стадо, что самолёт можно сбить ракетой для поражения наземных целей . Ну, ну. А может просто товарищи по разуму дебилы- сирийцы с перепугу хлопнули ИЛ? Ох как напоминает история боинг малазийский!
antiboh 18 сентября 2018 | 08:14
igorrrpadlowitchs: Тоже,падлыч,об этом подумал. Лёгкая цель для дебилов.
stopkran1969 18 сентября 2018 | 07:55
От старости или с перепугу рухнул?
perectukin 18 сентября 2018 | 08:20
stopkran1969:
Да опять все на пилотов спишут ...
Типа не так летели, не тем заправили, опять пьяные разговоры в эфире ...
tonight 18 сентября 2018 | 07:59
А так они на разведку летали? Думали кто посмеет сбить росс самолет, они ж к друзьям в Сирию летели. Русские наверно думают что сирийцы их страшно боятся, увидят росс флаг на самолете и сразы перестанут стрелять чтоб случайно не сбить росс самолет. Смешно
piston33355 18 сентября 2018 | 08:01
Да быть того не может. Мы же войска три раза выводили, кто там может рухнуть? Никого там нет, эхо Москвы как всегда врет.
tora_bora66 18 сентября 2018 | 08:02
Кто теперь "не отделается помидорами"!!??))))
perectukin 18 сентября 2018 | 08:16
tora_bora66:
Дааа...
Тут только такой рывок, Путин договорился с Эрдоганом больше не бомбить - мировое событие , не имеющее аналогов в мире и вдруг такой конфуз ...
Обкаклся опять, а Соловьев и Шейнин уже на неделю вперед расписали про славные победы и гениальность Путина .
А ого вона как вышло.
tora_bora66 18 сентября 2018 | 08:04
Браво сирийским ПВО!!! ))))
borninussr 18 сентября 2018 | 08:04
Он упал.
Или что еще отмочит карлито?
perectukin 18 сентября 2018 | 08:10
Самолет сбили еще в 23 часа , а ЭХО спит как всегда.
За это время уже можно было и летчиков из воды вытащить и эсминец французский разбомбить, который ракеты выпустил., после чего и пропали наши славные воины !
compare 18 сентября 2018 | 08:15
perectukin: так что ты сидел и парил з...цу! у тебя столько де ма скопилось,"летел" бы да бомбил всех и вся...
nehoroshiy 18 сентября 2018 | 08:18
На этих бесконечных войнах погибают молодые и здоровые. Остаются больные которых нужно содержать и старики которым нужно повышать пенсионный возраст. Ещё молодые и здоровые нужны в службах, которые тоже нужно содержать. Кто будет производить национальный продукт?
ex_ex 18 сентября 2018 | 09:14
nehoroshiy: тут давно все понятно: национальный продукт - нефтегаз, чтобы его производить, много народу не надо, вот потихоньку и работают в этом направлении.