Мужчина, которому в воскресенье стало плохо в ресторане в Солсбери, находится в критическом состоянии
Об этом сообщает Daily Mai, но официально это не подтверждено. Мужчина и женщина в возрасте примерно 40 и 30 лет почувствовали себя плохо во время ужина в ресторане Prezzo в Солсбери. Ранее в этом городе были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция после первоначальной проверки исключила возможность отравления посетителей ресторана нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, по заявлению британских властей, стало причиной болезни Скрипалей. Однако правоохранительные органы продолжают проверять возможность преднамеренного отравления пары.
Комментарии1
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ppvngavr 18 сентября 2018 | 07:24
Это очень похоже на продолжение дела Скрипалей. Если это так, то последствия для России будут ужасающими. Читайте:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491