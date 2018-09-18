Владимир Путин встретится сегодня с премьером Венгрии

Переговоры пройдут в Москве. Виктора Орбана в европейской прессе называют одним из самых важных партнеров Путина. Наблюдатели даже шутят, что глава венгерского правительства пытается строить Россию на Дунае. От Будапешта при этом как будто ждут шагов по смягчению санкционной политики.

Последний раз оба лидера виделись в Москве в середине лета. Орбан приезжал на финал чемпионата мира по футболу. Путин тогда особо отметил существенный рост товарооборота между странами. Экономические вопросы будут подниматься и на сегодняшней встрече на высшем уровне. Особый интерес для сторон представляет сотрудничество в сфере энергетики, например, перспективы строительства второй ветки газопровода «Турецкий поток» по территории Венгрии. Развитие газотранспортной системы в Европе с министром иностранных дел Венгрии накануне обсудил глава «Газпрома» Алексей Миллер.